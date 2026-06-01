Caserma vigili del fuoco di Ostia chiusa dopo crollo del solaio: trasferimento a Fiumicino

Un pezzo di solaio è crollato nella caserma dei vigili del fuoco di Ostia, costringendo alla chiusura e al trasferimento del personale a Fiumicino. Il sindacato denuncia ritardi nei soccorsi e chiede una nuova sede, mentre l'opposizione accusa il sindaco Gualtieri per la mancata manutenzione.

La caserma dei vigili del fuoco di Ostia , situata in via Angelo Celli, è stata chiusa dopo il crollo di una porzione di solaio avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 29 maggio.

L'incidente si è verificato intorno alle 19:00, probabilmente a causa di infiltrazioni d'acqua provenienti dai piani superiori che avevano indebolito la struttura nel tempo. L'edificio, già vetusto e bisognoso di importanti interventi di ristrutturazione, era stato già interessato in passato da episodi simili, come la caduta di calcinacci e problemi agli impianti.

Dopo il crollo, i vigili del fuoco sono stati temporaneamente trasferiti presso la sede aeroportuale di Fiumicino, generando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali per i possibili ritardi nei soccorsi, specialmente in vista della stagione estiva, quando la popolazione della zona aumenta notevolmente. Il sindacato Conapo Vigili del Fuoco Roma, tramite il segretario provinciale Luca Antonazzo, ha denunciato la situazione, sottolineando che da tempo erano stati richiesti e sollecitati lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della sede, mai realizzati.

Secondo Antonazzo, lo spostamento del personale a Fiumicino comporterà enormi disagi e ritardi nel soccorso quotidiano a Ostia e nei comuni limitrofi. Ha inoltre dichiarato che sarebbe necessario realizzare una nuova sede per i vigili del fuoco di Ostia, data la posizione strategica e nevralgica del territorio. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso solidarietà e ringraziamento ai pompieri, assicurando che il comune è pronto a fare la propria parte per garantire la continuità del servizio di soccorso.

Baccini ha annunciato che si attiverà immediatamente per verificare la disponibilità di spazi e strutture adatte alle esigenze operative del Corpo, in accordo con le autorità competenti. Dall'opposizione capitolina sono arrivate accuse di negligenza nei confronti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, poiché lo stabile è di proprietà di Roma Capitale.

Massimiliano Metalli, Responsabile del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Fratelli d'Italia Roma, ha dichiarato che le condizioni della struttura erano note da tempo: infiltrazioni d'acqua, problemi agli impianti, caduta di calcinacci e ambienti inadeguati per il personale. Ha chiesto conto al sindaco Gualtieri e all'assessore al Patrimonio Tobia Zevi di quali controlli siano stati effettuati negli ultimi anni e perché non siano stati programmati interventi di manutenzione straordinaria.

La situazione solleva interrogativi sulla gestione del patrimonio pubblico e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare di una struttura così strategica per la sicurezza pubblica. I cittadini di Ostia attendono risposte concrete e soluzioni rapide per evitare che il disagio si protragga, mettendo a rischio la loro incolumità in caso di emergenze





romatoday / 🏆 5. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vigili Del Fuoco Ostia Crollo Sicurezza Roma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ostia, via libera all'apertura di altri 3 stabilimenti: salgono a 45 le concessioni firmateBelsito e Nuova Pineta/Pinetina già pronti ad aprire. Per Marechiaro arriva il nuovo concessionario

Read more »

Incidente mortale a Fiumicino: muore marito in scooter, moglie graveUn uomo di 53 anni è morto sul colpo in uno scontro frontale con un'auto mentre era in sella al suo scooter a Fiumicino. La moglie di 51 anni è in pericolo di vita. L'automobilista di 71 anni è illeso. Si indaga sulla dinamica.

Read more »

Paura a Ostia: inseguiti dalla polizia investono due ragazze, poi si schiantano contro un'autoLa fuga iniziata sul lungomare Duilio è terminata in via Capo Sperone. Nella vettura in fuga attrezzi da scasso

Read more »

Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: feriteLeggi su Sky TG24 l'articolo Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: ferite

Read more »