Cash trapping: tecnica di furto da bancomat smascherata a Roma Prati

Carabinieri bloccano ladro per 1.500 euro rubati con mascherina su ATM. Scopri come funziona il cash trapping e come riconoscere il trucco invisibile.

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo accusato di aver sottratto denaro tramite la tecnica fraudolenta nota come cash trapping. L'operazione ha portato al fermo del sospetto nel quartiere Prati, in particolare nella zona di via Cola di Rienzo, dove aveva predisposto un dispositivo ingannevole su uno sportello automatico. L'indagine ha permesso di recuperare oltre 1.500 euro, tra cui i 500 euro sottratti alla vittima iniziale e altri 1.010 euro rinvenuti durante la perquisizione personale del malvivente.

Come agisce la mascherina sul bancomat

Il metodo, chiamato letteralmente cattura del contante, consiste nell'inserire una piastra metallica o una mascherina simile alla normale bocchetta di erogazione nella fessura del terminale. Questo dispositivo impedisce fisicamente il passaggio delle banconote, bloccandole all'interno dell'apparato senza che l'utente possa prelevarle. La particolarità della truffa risiede nel fatto che lo schermo del bancomat non segnala alcuna anomalia tecnica o errore di sistema.

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Di conseguenza, l'utente che effettua il prelievo ritene che la transazione sia fallita a causa di un malfunzionamento meccanico o elettronico del distributore. Convinto che i soldi non siano usciti per un guasto, il cliente si allontana dallo sportello per recarsi in banca o chiamare assistenza, credendo di aver ancora diritto al denaro. Questo comportamento lascia al malvivente il tempo necessario per recuperare la mascherina e recuperare i contanti rimasti intrappolati nel dispositivo.

Il ruolo delle Forze dell'Ordine e il recupero fondi

La vittima, accortasi dell'accaduto, ha attivato immediatamente il numero di emergenza 112 segnalando il furto e le modalità insolite dello scippo. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo dei fatti, localizzando e bloccando il presunto autore mentre si apprestava a recuperare il bottino. Durante le operazioni di perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto presso il soggetto l'attrezzatura utilizzata per commettere il colpo, che è stata immediatamente posta sotto sequestro come prova materiale.

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Il bilancio economico dell'intervento è positivo per la giustizia e per la vittima. I 500 euro sottratti nella prima fase del trucco sono stati restituiti integralmente al proprietario legittimo. La somma totale sequestrata ammonta a oltre 1.500 euro, che includono anche gli altri 1.010 euro trovati addosso all'arrestato, confermando la natura recidiva o la pianificazione di più episodi fraudolenti da parte del soggetto.

La diffusione della truffa cash trapping in Italia

Questa tipologia di furto, sebbene semplice e poco tecnologica, ha dimostrato di essere altamente efficace contro gli utenti meno esperti o distratti. Nata e diffusasi originariamente nel Nord Europa, in particolare tra Francia e Regno Unito, questa tecnica ha fatto il suo ingresso stabile in Italia negli ultimi anni. Le vittime si contano in diverse città italiane, segno che i malviventi stanno adattando rapidamente questo modulo criminale al contesto locale.

A differenza dei tentativi di hacking informatico o delle manomissioni magnetiche delle carte, il cash trapping non richiede competenze digitali avanzate. Si basa esclusivamente sull'inganno psicologico e sulla tempistica: sfruttare l'assenza temporanea della vittima dallo sportello. Per questo motivo, è fondamentale che gli utenti prestino massima attenzione alla fisica del bancomat prima di allontanarsi, verificando visivamente che le banconote siano effettivamente uscite.

Prevenzione e allerta per i cittadini romani

I Carabinieri raccomandano ai cittadini di diffidare di qualsiasi bancomat che sembri Presentare irregolarità fisiche alla bocchetta di emissione. In caso di mancata uscita dei contanti, è consigliabile non allontanarsi immediatamente dallo sportello ma chiamare tempestivamente il numero verde della propria banca o il 112 per verificare l'accaduto. Segnalare immediatamente eventuali dispositivi strani o adesivi sospesi può permettere alle forze dell'ordine di intercettare i truffatori prima che completino l'operazione di recupero.

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La restituzione immediata dei fondi sottratti dimostra l'importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell'Ordine nella lotta a questo fenomeno. Mantenere alta la vigilanza e non lasciare incustoditi i propri effetti personali o il tempo di attesa davanti agli sportelli bancomat rappresenta la difesa migliore contro tecniche di furto che si affidano esclusivamente alla fiducia e alla distrazione degli utenti.