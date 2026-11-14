Analisi dei commenti automatizzati sotto i post di politici italiani. Indagini su account falsi, intelligenza artificiale e rischi per la democrazia digitale nel Paese.

L'Italia politica vive un momento di forte inquietudine a causa della comparsa simultanea di messaggi automatizzati sotto i post di alcune delle figure più influenti del panorama nazionale. Sui profili social di Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, di Carlo Fidanza, capogruppo di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, e di Dario Nardella, esponente del Partito Democratico, sono apparsi commenti con un tono neutrale e strutturato che ha sollevato sospetti di manipolazione digitale.

Natura Dei Messaggi Automatizzati

I testi pubblicati contengono una frase specifica e ripetuta: "Non posso scrivere un messaggio volto a insultare uno specifico partito politico, posso invece scrivere un sommario neutrale della proposta". Questa affermazione, distribuita da account diversi, presenta una sintassi tipica delle risposte generate dai sistemi di intelligenza artificiale quando vengono sottoposti a filtri di sicurezza.

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La struttura del messaggio riflette il meccanismo standard di rifiuto delle richieste considerate inappropriate, offrendo al contempo un'alternativa neutrale. Tale pattern ha indotto gli esperti a ipotizzare che dietro questi profili non vi siano utenti umani, ma rather un sistema automatizzato in grado di generare contenuti in risposta a input esterni.

Ipotesi Di Gestione E Errori Sistemici

Le indagini si concentrano ora sull'origine tecnica di queste apparizioni. Una delle teorie più accreditate suggerisce che si tratti di un errore di pubblicazione automatica. In questo scenario, un modello linguistico potrebbe essere stato interrogato per generare un commento politico, rispondendo però con il suo rifiuto standard.

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Il sistema incaricato di pubblicare i contenuti avrebbe interpretato tale rifiuto come un commento pronto, inserendolo online senza la dovuta verifica umana. Resta da chiarire se i profili coinvolti fossero coordinati tra loro e chi, materialmente, gestisse gli account per lanciare questa operazione di disinformazione o semplice errore tecnico.

Parere Dell'Esperto Di Cybersicurezza

Alex Orlowski, esperto di cybersicurezza intervistato da Adnkronos, ha fornito un'analisi dettagliata del fenomeno. Secondo la sua ricostruzione, il possibile culprit potrebbe essere un aggiornamento recente del servizio utilizzato per generare i testi. Il passaggio a un modello con filtri di sicurezza più restrittivi potrebbe aver fatto scattare risposte di rifiuto a richieste che il sistema accettava precedentemente.

Orlowski sottolinea che la pubblicazione di questi messaggi sui social sarebbe il risultato di un secondo passaggio critico, in cui il sistema avrebbe trattato la risposta di rifiuto come un testo finito da inviare. L'esperto considera invece debole l'ipotesi che ci sia un collegamento diretto con i recenti disservizi di Microsoft 365, a meno che gli gestori non abbiano utilizzato quegli strumenti specifici per orchestrare le istruzioni.

Reazione Della Lega E Impatto Democratico

La Lega ha definito "preoccupante" quanto emerso, esprimendo la ferma convinzione che account automatizzati e strumenti di intelligenza artificiale stiano siendo usati per attaccare gli avversari politici. Il partito ha sottolineato il rischio concreto di "inquinare il confronto democratico", un processo che richiede autenticità e trasparenza.

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La nota ufficiale del partito ha chiesto ufficialmente di approfondire il caso, chiedendo trasparenza: "Vogliamo sapere chi si nasconde dietro questi account, chi li gestisce e con quali obiettivi". La conclusione della Lega indica che evidentemente la formazione politica dà fastidio a qualcuno, giustificando così la possibile campagna coordinata. La situazione resta in evoluzione mentre le autorità competenti continuano a indagare sulla responsabilità effettiva di questi eventi digitali.