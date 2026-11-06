Casimiro Lieto arrestato: Rai avvia risoluzione contratto per inchiesta sentenze

L'autore televisivo Casimiro Lieto è tra gli arrestati dall'Guardia di Finanza nell'inchiesta 'Ground Zero 2'. La Rai ha annunciato l'avvio dell'iter per la risoluzione del contratto.

L'autore televisivo Casimiro Lieto è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Salerno nell'ambito delle indagini giudiziarie in corso. L'operazione riguarda il caso noto come " Ground Zero 2", focalizzato su presunte irregolarità nella Commissione Tributaria di Salerno. Questa operazione segnò un punto di svolta significativo per la carriera trentennale del professionista nel settore della televisione pubblica italiana.

Arresto e posizione contrattuale con la Rai

Casimiro Lieto, nato ad Avellino nel 1963, figura di spicco nel panorama televisivo nazionale, è finito in manette insieme ad altri sette indagati. Tra questi figurano giudici tributari, imprenditori e professionisti della provincia di Avellino e Salerno. In risposta all'arresto, la Rai ha rilasciato una nota ufficiale comunicando l'avvio immediato dell'iter per la risoluzione del contratto di collaborazione con l'autore. Questa decisione istituzionale riflette la gravità delle accuse pendenti nei suoi confronti.

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Carriera televisiva e programmi storici

La produzione artistica di Lieto include trasmissioni di grande successo come "La Prova del Cuoco" e "La Vita in Diretta". Ha lavorato a lungo con Elisa Isoardi, conduttrice storica di numerosi format culinari e informativi. Il suo percorso professionale ha toccato anche eventi di rilevanza nazionale come il Festival di Sanremo, Telethon e Pavarotti and Friends. Inoltre, ha contribuito alla realizzazione di "Domenica In" e "Una vela per sognare", consolidando la sua reputazione nel settore dello spettacolo.

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Indagini sulla corruzione tributaria

L'indagine "Ground Zero 2" mira a smantellare una rete di presunta corruzione che avrebbe influenzato le decisioni della Commissione Tributaria Regionale Sezione distaccata di Salerno. Le autorità hanno identificato dieci sentenze di secondo grado risultate pilotate in cambio di denaro. Lieto è accusato di concorso in cinque episodi di corruzione in atti giudiziari. Agisce come intermediario corruttore, sfruttando la conoscenza diretta del personale amministrativo e dei giudici.

Impatto sul mercato e prossime procedure

Il fermo di Casimiro Lieto rappresenta un evento di notevole impatto per il settore mediatico e giudiziario italiano. La risoluzione del contratto con la Rai segna la fine di un rapporto di lavoro durato decenni. Le indagini continuano a coinvolgere figure chiave del sistema tributario locale. I prossimi passi prevedono l'esame approfondito delle prove raccolte dalle forze dell'ordine. La comunità internazionale osserva con attenzione lo sviluppo di questo caso giudiziario complesso.