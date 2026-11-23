Pier Ferdinando Casini parla con il QN dopo il suicidio di Gianni De Gennaro. L'ex presidente della Camera definisce il gesto lucido per sfuggire a un processo lungo dieci anni e a una macchinazione politica che ha distrutto la sua reputazione.

Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera dei Deputati e senatore del Senato della Repubblica Italiana, ha offerto una testimonianza cruciale e amara riguardo alle ultime ore di vita di Gianni De Gennaro, l'ex capo della Polizia che si è tolto la vita. In un'intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, Casini descrive De Gennaro come un uomo profondamente amareggiato, convinto di essere caduto vittima di una complessa macchinazione politica e istituzionale. L'ex parlamentare afferma con certezza che l'ex capo della Polizia sia stato "massacrato", un'opinione che riflette quella espressa precedentemente dall'onorevole Luciano Violante. La comunicazione avvenuta due giorni prima della morte, mercoledì pomeriggio, rivela uno stato d'animo di fermezza e rigore, ma anche di profonda delusione verso il sistema giustizia italiano, percepito come troppo lento per poter garantire una piena riabilitazione pubblica.

La comunicazione telefonica e lo stato d'animo

Il senatore Casini ha dettagliato come ha cercato di mettersi in contatto con l'amico di decenni, noto come Gianni, nella speranza di offrirgli sostegno morale dopo le pubblicazioni giudiziarie che lo riguardavano. Non avendo ottenuto risposta al proprio telefono, ha deciso di contattare il cellulare della moglie, Carla, con cui De Gennaro si trovava in quel momento. Casini ha sottolineato la necessità di esprimere vicinanza e sostegno, dati i decenni di amicizia e fiducia che legavano i due uomini. Durante questo ultimo colloquio telefonico, il senatore ha riportato di aver trovato De Gennaro in uno stato di animo rigoroso e fermo, come era solito essere, ma segnato da una forte amarezza. L'ex capo della Polizia non sembrava avere dubbi sul fatto di essere il bersaglio di una trappola tesa da elementi esterni al suo servizio.

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Il peso della giustizia e la prospettiva decennale

Una delle motivazioni centrali emerse dall'intervista riguarda la percezione dei tempi della giustizia italiana, che De Gennaro valutava eccessivamente lunghi per poter far luce sulla sua situazione. Casini ammette che l'ex capo della Polizia avrebbe avuto i mezzi legali e gli strumenti necessari per dimostrare la propria innocenza con efficacia. Tuttavia, la prospettiva di dover affrontare un iter giudiziario che si sarebbe protratto per circa dieci anni rappresentava un onere insostenibile. Vivere per un decennio sotto il peso del sospetto di non essere stato dalla parte delle forze dell'ordine, ma di aver protetto i "ladri", sarebbe stato un calvario mediatico e personale da cui non si sarebbe mai recuperata completamente la reputazione. Questa previsione temporale ha rappresentato un fattore decisivo nella scelta finale.

Le responsabilità istituzionali e le commissioni d'inchiesta

Relativamente alle figure responsabili di questa situazione, Pier Ferdinando Casini si astiene dall'attribuire colpe dirette a singoli magistrati, investigatori o politici, invitando ciascuno a rispondere alla propria coscienza di uomo delle istituzioni. Tuttavia, il senatore lancia una critica strutturale verso l'uso frequente delle commissioni di inchiesta parlamentari. Casini denuncia come queste indagini stiano proliferando su temi disparati, diventando spesso cassa di risonanza di disegni esterni di cui le stesse istituzioni sono inconsapevoli. Ha inoltre riferito di aver denunciato in Parlamento, da solo, l'uso distorto di questo strumento democratico, suggerendo che il contesto istituzionale abbia creato un terreno fertile per attacchi che hanno isolato De Gennaro.

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Il gesto come testimonianza e protezione familiare

Nelle conclusioni dell'intervista, Casini interpreta il gesto estremo di De Gennaro non solo come una resa, ma come una forma di testimonianza lucida. Il suicidio sarebbe stato scelto per obbligare la società e le istituzioni a vedere l'altra faccia della medaglia, costringendo tutti a riflettere sulla veridicità dei fatti. Inoltre, il senatore ipotizza che questa decisione possa essere letta anche come un atto di protezione verso la famiglia, in particolare la moglie Carla, per evitare loro gli anni di sofferenza e l'attenzione mediatica devastante che avrebbero accompagnato un processo lungo un decennio. Questo gesto, quindi, viene visto come un modo per lasciare una testimonianza definitiva della propria identità e integrità, chiudendo definitivamente il capitolo del sospetto.

Il contesto politico e le reazioni successive

La vicenda si inserisce in un panorama politico più ampio, come evidenziato dalle altre notizie citate nel giornale che ospita l'intervista. Si fa riferimento a tensioni internazionali con i droni ucraini sulle navi russe a Bengasi e alle reazioni di Mosca, mentre il senatore Tajani esprime opposizione a una guerra nel Mediterraneo. Nel contesto interno, si segnalano anche sviluppi legati alla Procura di Grosseto sulle ultime ore di vita, e dichiarazioni politiche di figure come Beppe Grillo, il quale reagisce alle valutazioni del giudice riguardo al Movimento, e Filippo del Battista. Questi elementi mostrano come la notizia della morte di De Gennaro si collochi in un momento di intensa attività politica e giudiziaria, dove le istituzioni e la società civile sono chiamate a confrontarsi con questioni di giustizia e reputazione pubblica.