Casinò Italia: Ricavi in crescita nonostante il carovita e le crisi passate

I ricavi delle case da gioco italiane crescono nonostante il carovita. Storia e bilanci di Venezia, Sanremo, Campione e Saint-Vincent dopo le crisi finanziarie.

I casinò italia ni stanno attraversando un momento di significativa ripresa economica, registrando aumenti nei ricavi nonostante l'attuale contesto di inflazione e carovita. Questa tendenza positiva coinvolge le principali strutture presenti nel territorio nazionale, che attraggono un numero sempre crescente di visitatori interessati a slot, giochi di carte e tavoli da gioco. Le società che gestiscono queste attività vedono ingrossarsi le proprie casse grazie alla spesa dei clienti, segno tangibile di una domanda ancora solida nel settore del divertimento e del gioco regolamentato.

Storia e struttura dei casinò italiani

In Italia sono presenti quattro casinò di rilievo, escludendo quella di Rovereto situata nella Repubblica di San Marino, a soli dieci chilometri da Rimini. La struttura più famosa e storica è senza dubbio il Casinò di Venezia, comunemente considerato il più antico al mondo. La sua istituzione nasce come risposta all'inefficacia delle misure repressive della Serenissima contro le bische clandestine diffuse nella città. Nel 1638, il Maggior Consiglio aprì così un luogo legale durante il Carnevale, scegliendo come sede il Ridotto del Palazzo Dandolo, uno spazio simile agli attuali foyer teatrali.

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Nel corso del Novecento, la struttura veneziana ha subito diverse trasformazioni. Nel 1936 fu inaugurata la sede estiva al Lido di Venezia, attiva fino al 1990, mentre nel 1946 fu acquistato palazzo Ca' Vendramin Calergi, sede attuale dei giochi tradizionali. Nel 1999 fu aggiunta la sede di Ca' Noghera, dedicata principalmente alle slot machine. La società è controllata dal Comune di Venezia, con Riccardo Ventura alla guida del consiglio di amministrazione, che percepisce un compenso annuo lordo di 40mila euro più eventuali premi. Le altre strutture hanno origini più recenti: il Kursaal di Sanremo nacque nel 1905, quello di Campione nel 1917, mentre Saint-Vincent riaprì definitivamente nel 1947 dopo un'esperienza prebellica.

Recupero economico di Campione e Saint-Vincent

Nel recente passato, il settore ha affrontato fasi di forte crisi, in particolare per Campione e Saint-Vincent. Il 27 luglio 2018, il Tribunale di Como dichiarò il fallimento del casinò di Campione d'Intelizia a causa dell'incapacità di pagare le quote dovute al Comune, socio unico. La sentenza fu revocata definitivamente nel 2020, consentendo l'accesso al concordato preventivo in continuità. La riapertura ufficiale avvenne il 26 gennaio 2022 e il bilancio 2025 conferma che sono stati già effettuati cinque riparti ai creditori privilegiati. Il presidente Roberto Maria Guarini ha assicurato che tutti i debiti saranno saldati entro la fine del 2026.

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Anche il casinò di Saint-Vincent ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie simili, presentando una proposta di concordato in continuità. Tra il 2021 e il 2024, la struttura ha portato avanti una profonda ristrutturazione finanziaria con una significativa riduzione dei costi, portando con sé un aumento parallelo dei ricavi. Tuttavia, l'immagine dell'ente è stata talvolta offuscata da indagini della Guardia di Finanza sulle entrate. Parallelamente, è emerso un contenzioso legale interno: l'ex presidente Mario Venditti aveva avviato un arbitrato per 80 milioni di euro contro gli ex amministratori, procedimento poi archiviato per mancato pagamento delle quote iniziali.

Contesto economico e prospettive future

Nonostante le problematiche legali e finanziarie degli ultimi anni, i dati recenti indicano una netta inversione di tendenza per il comparto. La capacità di ripresa di strutture come Campione e Saint-Vincent dimostra la resilienza del modello di business gestito dalle amministrazioni locali e regionali. La vigilanza rimane di competenza dello Stato, mentre la gestione operativa e la proprietà sono riconducibili ai Comuni o alla Regione Valle d'Aosta. Questo sistema ibrido ha permesso di mantenere l'offerta di gioco attiva e regolamentata, garantendo al contempo entrate per le casse comunali.

Il caso di Venezia rimane un esempio di sostenibilità a lungo termine, dato che non ha conosciuto crisi di natura fallimentare paragonabili a quelle del nord Italia. La diversificazione dell'offerta, con l'aggiunta di moderne sale slot e eventi culturali, ha mantenuto alta l'attrattiva turistica. Per gli altri casinò, il percorso di risanamento sembra aver portato i frutti sperati, con un miglioramento dei flussi di cassa che permette di onorare i debiti verso i creditori nei tempi previsti. La combinazione di tradizione storica e gestione moderna rappresenta quindi la chiave per la sopravvivenza e la crescita di queste istituzioni in un'economia sempre più competitiva.