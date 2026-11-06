Caso Almasri: la Corte costituzionale accoglie in parte il conflitto della Camera

La Consulta stabilisce che la Procura di Roma può procedere contro Giusi Bartolozzi, ma dovrà informare la Camera dei deputati della valutazione del collegio.

La Procura di Roma può procedere nelle indagini sull'ex vice capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, ma dovrà informare la Camera dei deputati. La decisione è della Corte costituzionale, che ha accolto solo parzialmente il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera contro il Tribunale dei ministri e la stessa Procura di Roma. Bartolozzi è accusata di false dichiarazioni al pubblico ministero in merito al caso del generale libico Almasri.

Il punto centrale della vicenda riguarda il rapporto tra la fase giudiziaria e le prerogative del Parlamento. La Corte costituzionale ha quindi tracciato un confine preciso tra ciò che la magistratura può fare autonomamente e ciò che deve essere comunicato alla Camera, senza bloccare l'inchiesta nella sua interezza.

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Il mecanismo del conflitto di attribuzione

La Corte costituzionale ha stabilito che la Procura di Roma è legittimata a proseguire le indagini su Giusi Bartolozzi. Il conflitto era stato proposto dalla Camera, che contestava il modo in cui erano stati gestiti alcuni passaggi procedurali legati alla posizione dell'ex vice capo di gabinetto.

Il conflitto è stato accolto solo in parte, perché la Consulta ha riconosciuto un obbligo di comunicazione a carico della Procura. Il pubblico ministero dovrà trasmettere alla Camera la valutazione espressa dal collegio del Tribunale dei ministri, in modo che l'assemblea sia informata sugli atti che riguardano un proprio componente di governo.

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Il meccanismo previsto dalla Costituzione serve a risolvere i contrasti tra organi dello Stato quando uno di essi ritiene che un altro abbia invaso la propria sfera di competenza. In questo caso la Corte ha separato due profili: l'autonomia dell'indagine penale e il diritto del Parlamento a conoscere le determinazioni dei giudici che hanno seguito la vicenda.

Le posizioni della Procura e del Tribunale dei ministri

Il Tribunale dei ministri avrebbe dovuto spiegare per quale motivo Giusi Bartolozzi non fosse considerata 'concorrente' nell'altro reato contestato anche ai vertici del governo. Secondo la decisione della Corte, questa motivazione mancava nel percorso seguito dal collegio, e ciò ha contribuito a far accogliere parzialmente il ricorso della Camera.

La Procura di Roma, da parte sua, avrebbe dovuto comunicare alla Camera la valutazione del collegio dei giudici. La Consulta ha quindi riconosciuto la correttezza dell'azione dell'ufficio requirente sul fronte dell'indagine, ma ha ritenuto necessario l'adempimento informativo verso il Parlamento.

Le due posizioni non sono state trattate come opposte in senso assoluto. La Corte ha riconosciuto margini di azione alla magistratura e, allo stesso tempo, ha indicato obblighi di trasparenza verso la Camera dei deputati. Il risultato è una decisione parziale, che non chiude del tutto la controversia ma ne definisce i confini istituzionali.

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Effetti sull'inchiesta e prossimi passi

Per l'inchiesta sull'ex vice capo di gabinetto del ministero della Giustizia, la pronuncia della Corte costituzionale significa che il procedimento può andare avanti. Giusi Bartolozzi resta indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero, un'accusa che riguarda la sua testimonianza sul caso del generale libico Almasri.

Il passaggio più concreto per le istituzioni sarà la trasmissione alla Camera dei deputati della valutazione del collegio del Tribunale dei ministri. Una volta effettuata la comunicazione, l'assemblea potrà conoscere gli elementi che hanno guidato i giudici nella valutazione della posizione di Bartolozzi, con effetti diretti sul dibattito parlamentare sul caso.

Il caso resta quindi al centro del confronto tra magistratura e Parlamento, con la Corte costituzionale che ha fissato un principio di equilibrio: l'indagine prosegue, ma le determinazioni giudiziarie devono essere rese note alla Camera. Gli sviluppi successivi dipenderanno dagli atti che la Procura di Roma trasmetterà e dalle decisioni che il Parlamento assumerà a partire da quella comunicazione.