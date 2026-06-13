Caso Antonella e Sara: WhatsApp smentiscono l'amica, indagini sulla ricina

Nuovi sviluppi nel duplice omicidio di Antonella Di Vita e della figlia Sara. Messaggi WhatsApp recuperati rivelano le tensioni matrimoniali della donna e smentiscono le dichiarazioni di una conoscente, ora indagata per ostacolo alle indagini. Si indaga sull'origine della ricina utilizzata per l'avvelenamento.

Il duplice omicidio di Antonella Di Vita e della figlia Sara, avvenuto nel dicembre 2025, ha visto emergere nuovi elementi investigativi che coinvolgono una conoscente della donna.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Campobasso, si concentrano su una ricostruzione dettagliata dei fatti e sull'origine della ricina utilizzata per avvelenare madre e figlia. Dalle analisi forensi sui dispositivi elettronici sequestrati nell'abitazione della famiglia sono stati recuperati messaggi WhatsApp che delineano un quadro matrimoniale turbolento, in contrasto con le dichiarazioni iniziali dell'amica, ora sospettata di aver ostacolato le indagini.

Antonella, nei messaggi, confidava le gravi difficoltà con il marito e chiedeva aiuto per trovare un avvocato specializzato in divorzi. Di fronte a queste prove, la conoscente non ha fornito spiegazioni convincenti circa le discrepanze tra il suo racconto e le chat. Il procedimento rimane formalmente un'inchiesta per duplice omicidio volontario senza indagati, con la contestazione limitata alla ricostruzione degli eventi.

Parallelamente, gli inquirenti continuano a indagare sulla provenienza della ricina, una sostanza estremamente tossica derivante da un complesso processo di sintesi. Non è ancora chiaro se il veleno sia stato acquistato online, magari attraverso circuiti oscuri del Dark Web, o prodotto artigianalmente. Gli accertamenti tecnici su cellulari, computer, tablet e modem proseguono per ricostruire le ore precedenti al decesso delle vittime.

Il caso, che ha scosso l'opinione pubblica, tiene viva l'attenzione sulle modalità di acquisizione di agenti nervini e sulla necessità di fare piena luce su una tragedia familiare ancora avvolta nel mistero





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