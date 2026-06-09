Caso bambini Birmingham-Trevallion: depositata la perizia finale al tribunale dei minorenni

La psichiatra Simona Ceccoli, consulente tecnica d'ufficio, ha depositato una relazione di cinquanta pagine che ribadisce la correttezza delle valutazioni effettuate e auspica condizioni per il rientro dei tre figli della coppia anglo-australiana, attualmente ospiti in una casa-famiglia, nel rispetto del loro benessere psicologico.

Il caso dei bambini Birmingham-Trevallion , la coppia anglo-australiana i cui tre figli sono ospitati in una casa-famiglia da quasi sette mesi, ha vissuto una nuova importante tappa con il deposito della perizia finale della consulente tecnica d'ufficio, la psichiatra Simona Ceccoli.

Il documento di cinquanta pagine, depositato presso il tribunale dei minorenni dell'Aquila, ribadisce la correttezza del lavoro svolto e chiarisce le finalità dell'indagine, sottolineando come non si sia trattato di una valutazione dello stile di vita dei genitori in sé, ma di un'analisi dell'eventuale incidenza che tale stile possa avere sullo sviluppo psicologico, educativo, affettivo e relazionale dei minori. La perizia risponde anche, punto su punto, alle critiche mosse dalla difesa dei coniugi e dai precedenti avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, difendendo la neutralità e la professionalità propria e della collega Valentina Garrapetta, che ha somministrato i test psicologici.

L'obiettivo dichiarato è quello di auspicare condizioni per un precoce e positivo ricongiungimento familiare, compatibile con il benessere dei bambini, senza esprimere contrarietà al rientro in famiglia né sostenere la permanenza in istituto. Tuttavia, i periti di parte, Tonino Cantelmi e Martina Aiello, sostengono che la relazione abbia trascurato di distinguere tra diverse problematiche, come le difficoltà pregresse, gli effetti del collocamento, il trauma da separazione e lo stress procedimentale, lasciando a loro avviso irrisolta una questione cruciale.

La vicenda giudiziaria, iniziata con la sospensione della responsabilità genitoriale e il ricorso dei bambini in una comunità educativa a Vasto, in provincia di Chieti, ha visto anche un intervento della politica e un acceso dibattito pubblico. Ora la palla passa ai giudici del tribunale dei minorenni, che hanno circa un mese per decidere sul destino dei tre figli, tenendo conto anche del fatto che i genitori hanno accettato di trasferirsi in un'abitazione fornita dal Comune per consentire i lavori di adeguamento del loro precedente domicilio, un capanno che era stato al centro delle contestazioni, con ultimazione prevista per novembre 2025





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