Luca Bossetti, detenuto a Bollate da oltre 12 anni per l'omicidio della ragazza del 2014, ha iniziato a lavorare come muratore a Cormano grazie a un progetto di inclusione.

Luca Bossetti, detenuto presso il C.A.R. di Bollate (Milano), ha avviato la sua attività lavorativa esterna lunedì 23 novembre. La decisione di permettere al muratore di Mapello ( Bergamo), 56 anni, di uscire dal carcere per lavorare presso uno stabilimento di Cormano (Milano), è scaturita dall'iniziativa della direzione dell'istituto di reclusione, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza.

Dettagli del lavoro esterno a Cormano

Bossetti si reca ogni mattina da Bollate allo stabilimento di Cormano per svolgere il proprio turno lavorativo e rientra presso l'istituto di detenzione poco dopo le ore 12:00. La sua mansione principale riguarda l'edilizia, ma è anche coinvolto in attività di formazione sulla sicurezza. Bossetti ha dichiarato di apprezzare questa opportunità perché gli permette di distrarsi e di sentirsi utile, descrivendo il compito come "un lavoro che mi distrae e mi piace tantissimo".

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Il contesto del Mistral Project

La società che ospita Bossetti è inserita da anni nel "Mistral Project". Questo programma ha lo specifico obiettivo di favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone detenute che sono state ammesse a fruire del beneficio del lavoro esterno alle carceri. Bossetti aveva già svolto attività lavorative all'interno delle officine del carcere prima di ottenere l'autorizzazione per l'esterno, ma non è stato lui a presentare la richiesta formale. L'iniziativa è partita dalla direzione del carcere con il benestare del magistrato di sorveglianza.

Posizione della difesa e storico del caso

Bossetti è dietro le sbarre da 4.545 giorni, un periodo che supera i 12 anni dal fermo avvenuto il 16 giugno 2014. In quell'occasione, i carabinieri e la polizia lo prelevarono da un cantiere edile a Seriate, alle porte di Bergamo. Il caso riguarda la morte di una ragazzina che oggi avrebbe 29 anni. Per tre gradi di giudizio, con tre Corti d'Assise, non ci sono dubbi sull'identità dell'"Ignoto 1": è lui a aver lasciato il proprio DNA sugli slip e sui leggings della vittima, DNA misto al sangue della stessa.

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Fiducia nella revisione del processo

Nonostante le condanne, l'ex muratore continua a professare la sua innocenza. In un'intervista a Quarto Grado, Bossetti ha dichiarato di essere "assolutamente fiducioso nella revisione del processo a proprio carico". Sta cercando di evidenziare i propri argomenti per dimostrare la sua estraneità ai fatti, affermando che "ci sono tante cose che possono essere fatte meglio". Per quanto riguarda l'identità del vero colpevole, ha aggiunto di non voler sbilanciarsi troppo, invitando a chiedere direttamente agli avvocati.

Nuove prospettive investigative

Secondo Bossetti e il gruppo difensivo, l'idea che sta emergendo è che tutto sia scaturito all'interno della palestra. È lì che bisogna cercare e prendere di nuovo in mano le indagini, ripetendo tutto da capo. L'accesso al lavoro esterno non modifica l'iter giudiziario in corso: la difesa intende continuare a sostenere la sua linea difensiva. Bossetti rimane convinto che la verità emergerà attraverso un approfondimento delle indagini focalizzato sul luogo del contesto relazionale della vittima e del colpevole.