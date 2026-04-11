Caso Cerciello Rega: la moglie del carabiniere si sente condannata all'ergastolo del dolore dopo la sentenza definitiva

La Cassazione conferma la condanna a 10 anni per Natale Hjorth, ma per la vedova del carabiniere Cerciello Rega è una sentenza che non placa il dolore. Un'analisi della vicenda giudiziaria e delle conseguenze emotive per la famiglia.

Ora che la Cassazione ha posto fine anche all'ultimo atto del processo, Rosa Maria Esilio si sente come se fosse l'unica a dover scontare la più dura delle condanne: «L'ergastolo della sofferenza piena, definitiva, immutabile e feroce». Ieri i giudici hanno confermato in via definitiva la sentenza a 10 anni, 11 mesi e 25 giorni per Gabriel Christian Natale Hjorth , il giovane statunitense accusato di concorso anomalo nell'omicidio dell'uomo che lei aveva sposato poco più di un mese prima.

Il delitto, che nel 2019 aveva sconvolto la Capitale, vedeva il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso con undici coltellate nel quartiere Prati. L'esecutore materiale, il giovane che aveva fisicamente inferto i colpi, con violenza inaudita, Finnegan Lee Elder, era già stato condannato in via definitiva a 15 anni e 2 mesi. Due sentenze che, per chi amava quell'uomo in divisa, rappresentano un pugno nello stomaco, una ferita mai rimarginata. Lo racconta Rosa Maria attraverso il suo legale, l'avvocato Massimo Ferrandino: «La triste vicenda giudiziaria relativa all'assassinio di mio marito Mario, protrattasi per sette lunghi anni, ha evidenziato quanto la percezione della giustizia possa variare tra i diversi gradi di giudizio, causando tensioni e ulteriore dolore, smarrimento, incredulità e delusione rispetto alle aspettative delle persone oneste, con la sensazione di una evidente impunità, di pene non proporzionate alla gravità del gesto e al dolore inflitto».\Durante questo periodo, le sembra di aver constatato «che l'omicidio di un servitore dello Stato ci abbia reso rapidamente consapevoli che la formula “la Legge è uguale per tutti” potesse essere sminuita anch'essa». L'omicidio risale alla notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 e si è passati da un duplice ergastolo stabilito dai giudici di primo grado alle decisioni che, tra appello e Cassazione, hanno comportato una notevole riduzione delle pene. «In questo contesto surreale - ha aggiunto la donna - oltre al lutto si è generata una ferita profonda che non guarisce, che si è riaperta in ognuna delle centinaia di udienze trasformatesi in un irrispettoso campo di battaglia legale e mediatico, durante il quale abbiamo assistito a un continuo oltraggio nei confronti di Mario, anche da morto».\Per Rosa Maria, il processo è terminato, «almeno così sembra, con l'emissione di una sentenza di condanna irrisoria, come peraltro ha sottolineato la Procuratrice Generale in Cassazione». Nelle sue parole il dolore cede il passo a una riflessione: «Su quanto possa valere la vita, come quella di mio marito e dei tanti giovani scomparsi in tanti eventi tragici della nostra società: diamo valore a molte cose, mentre diventiamo indifferenti alla morte, tranne quando coinvolge un proprio familiare». E ancora: «Nella morsa di questi sette anni di processo, abbiamo capito che in noi è avvenuta una trasformazione, ma non per i valori e l’onore, che non cambieranno mai. Nella vita bisogna scegliere chi si vuole essere e quanto e come resistere alle prove dolorose». Il ricordo del marito è sempre presente, «ci sono persone che hanno abbracciato i valori per tutta la vita, a qualsiasi costo, giovani che giurano fedeltà allo Stato, tutti i colleghi di Mario che vivono sulla propria pelle l'eredità valorosa dell'Arma dei Carabinieri, certi che la fede è l'unica forza che tiene viva la speranza. Ringrazio gli avvocati che, con grande professionalità e grande senso di umanità, hanno seguito la nostra dolorosa vicenda giudiziaria, l'Arma dei Carabinieri e l'associazione Vittime del Dovere, che lottano affinché la storia delle figure eroiche dei caduti, come il nostro Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, non cada nell'oblio»





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