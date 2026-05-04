Caso Chiara Poggi: gli avvocati di Sempio smentiscono l'ossessione per la vittima

La difesa di Andrea Sempio contesta l'interpretazione dei messaggi su un forum online come prova di ossessione per Chiara Poggi, sostenendo che si riferiscono ad altre donne e a difficoltà relazionali.

Gli avvocati di Andrea Sempio , il 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne Chiara Poggi di Garlasco , contestano fermamente l'interpretazione che lega il suo coinvolgimento in un forum online, ' Italian Seduction ', all'ossessione per la vittima.

La difesa sostiene che i messaggi pubblicati da Sempio sul forum, risalenti al 2012, dimostrano tutt'altro, rivelando un interesse per altre donne e un tentativo di superare difficoltà relazionali, piuttosto che un'ossessione specifica per Chiara Poggi. Un messaggio del 15 agosto 2012, alle 21.20, in cui Sempio descrive una 'one itis disastrosa' per una barista, è stato portato all'attenzione pubblica dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali di Sempio.

Questo post, secondo la difesa, smentisce l'ipotesi di un'ossessione per la Poggi, indicando che l'interesse di Sempio era rivolto ad altre figure femminili. La difesa sottolinea come la pubblicazione di questi messaggi, a ridosso dell'interrogatorio di Sempio, rappresenti un tentativo di 'strumentale mostrizzazione' volto a influenzare negativamente l'opinione pubblica e a precludere una difesa equa.

L'avvocato Cataliotti ha espresso preoccupazione per questa strategia, annunciando che valuteranno attentamente se far rispondere o meno Sempio alle domande dei pm, tenendo conto del clima di ostilità creato dai media. La discussione sui messaggi di Sempio è nata dalla pubblicazione di un suo precedente post in cui affermava di essersi innamorato una sola volta, tra i 18 e i 20 anni, e di aver avuto successivamente 'forti passioni' per altre due donne, nessuna delle quali però ha avuto lo stesso impatto della sua ex 'one'.

La difesa insiste sul fatto che questo messaggio, letto nel contesto completo dei suoi scritti, costituisce una 'formidabile prova a discarico', dimostrando che l'interesse di Sempio per le donne era vario e non concentrato esclusivamente su Chiara Poggi. L'avvocato Cataliotti ha spiegato che il forum 'Italian Seduction' era frequentato da ragazzi timidi e introversi, che cercavano consigli su come migliorare le proprie capacità di seduzione e affrontare le relazioni con le ragazze.

Il modello a cui aspiravano era quello dell'uomo 'macho', che evita di sentimentalizzare i rapporti. La difesa sostiene che i post di Sempio, in questo contesto, erano spesso ridicoli e lontani dall'immagine di un potenziale assassino o violentatore.

Inoltre, i messaggi che sono stati interpretati come possibili moventi per l'omicidio non riguardano affatto Chiara Poggi. Per avvalorare la propria tesi, la difesa ha fornito due esempi specifici. Il primo riguarda la citazione 'forza Chiara', che, secondo l'avvocato Cataliotti, si riferisce a un caso di revenge porn risalente agli inizi degli anni 2000, che coinvolgeva una ragazza diversa dalla studentessa di Garlasco.

Il secondo esempio riguarda il riferimento a una 'passione per una ragazza', che, dopo un'attenta analisi del contesto, si è rivelata essere una barista di una birreria. La difesa sottolinea che la lettura parziale e decontestualizzata dei messaggi di Sempio, amplificata dai media, ha creato un'immagine distorta della sua personalità e delle sue motivazioni. L'avvocato Cataliotti ha accusato la stampa di aver contribuito a una 'strumentale mostrizzazione' di Sempio, alimentando pregiudizi e ostacolando una corretta valutazione dei fatti.

La difesa si impegna a dimostrare che i messaggi del forum non hanno alcuna rilevanza per l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi e che l'ossessione per la vittima non è supportata da alcuna prova concreta. L'interrogatorio di Sempio, previsto per il 6 maggio, sarà cruciale per chiarire la sua posizione e confutare le accuse mosse nei suoi confronti. La difesa si prepara a presentare prove a sostegno della sua innocenza e a denunciare le manipolazioni mediatiche che hanno caratterizzato il caso





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