Caso Chiara Poggi: l'ex colonnello Cassese ammette 'Alcune scelte investigative sarebbero state diverse'

Il colonnello Gennaro Cassese, tra i primi intervenuti sul luogo del delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007, riflette sulle indagini, evidenziando come l'impronta 33 e altri dettagli, se valutati diversamente, avrebbero potuto portare a esiti differenti. Non una richiesta di revisione, ma una riflessione a posteriori.

Il colonnello Gennaro Cassese , figura chiave nei primi momenti dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, ha espresso recenti riflessioni che sollevano interrogativi sulle scelte investigative adottate all'epoca.

Con il beneficio del senno di poi, ammette che alcune decisioni sarebbero state diverse alla luce delle nuove evidenze emerse nel corso degli anni. L'elemento focale di questa rivalutazione è rappresentato dall'impronta 33, una traccia genetica che, all'inizio delle indagini, non fu considerata di primaria importanza.

Cassese spiega che, se l'importanza di questa impronta fosse stata compresa appieno fin da subito, si sarebbero intrapresi ulteriori accertamenti, estendendo le indagini anche ad Andrea Sempio, figura che all'epoca non era considerata un sospettato principale. È fondamentale sottolineare che queste dichiarazioni non costituiscono una richiesta di revisione del caso, bensì una ponderata riflessione sulle opportunità mancate e sulle possibili direzioni investigative che, con le conoscenze attuali, avrebbero potuto portare a risultati differenti.

L'ex comandante ribadisce che si tratta di una valutazione retrospettiva, influenzata dalla prospettiva offerta dal tempo e dalle nuove scoperte scientifiche. Cassese individua due specifiche criticità nelle prime fasi dell'inchiesta che, a suo avviso, avrebbero potuto influenzare significativamente l'esito delle indagini. La prima riguarda il mancato sequestro della bicicletta appartenente ad Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato per l'omicidio.

Cassese ritiene che l'analisi della bicicletta avrebbe potuto fornire elementi utili per ricostruire gli eventi e confermare o smentire la sua versione dei fatti. La seconda criticità concerne l'assenza di approfondimenti su un allarme scattato presso l'officina di famiglia, un dettaglio che all'epoca non fu considerato rilevante ma che, alla luce dei nuovi elementi, potrebbe rivelarsi significativo.

L'ex comandante sottolinea che, con le attuali conoscenze investigative e tecnologiche, queste due piste sarebbero state esplorate in modo più approfondito, potenzialmente svelando dettagli cruciali per la comprensione del caso. La sua testimonianza non mira a colpevolizzare nessuno, ma a evidenziare come l'evoluzione delle tecniche investigative e la disponibilità di nuove informazioni possano portare a una diversa interpretazione dei fatti e a una rivalutazione delle strategie investigative adottate in passato.

Si tratta di un esercizio di autocritica costruttiva, volto a migliorare l'efficacia delle indagini future e a garantire una maggiore giustizia per le vittime e le loro famiglie. Fin dalle prime ore successive all'omicidio, Cassese rivela che era stata presa in considerazione anche l'ipotesi della presenza di più persone sulla scena del crimine. Questa pista, tuttavia, non trovò riscontri concreti e fu quindi abbandonata, concentrando le indagini su Alberto Stasi.

L'ex comandante ammette che, con il senno di poi, sarebbe stato opportuno approfondire ulteriormente questa ipotesi, considerando la complessità del caso e la possibilità che Chiara Poggi possa essere stata vittima di un'aggressione da parte di più individui. La sua testimonianza non intende riaprire il caso, ma piuttosto offrire un contributo alla comprensione delle dinamiche investigative e delle difficoltà incontrate dagli inquirenti all'epoca.

Cassese sottolinea l'importanza di non fermarsi alle apparenze e di considerare tutte le possibili piste, anche quelle che inizialmente sembrano meno probabili. La sua riflessione rappresenta un invito a una maggiore cautela e a una maggiore apertura mentale nell'approccio alle indagini, soprattutto in casi complessi come quello di Chiara Poggi.

L'obiettivo finale è quello di garantire che la verità venga a galla e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni, offrendo giustizia alla vittima e ai suoi cari. La sua testimonianza, pur non modificando l'esito del processo, contribuisce a mantenere viva l'attenzione sul caso e a stimolare un dibattito pubblico sulla giustizia e sull'efficacia delle indagini penali





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