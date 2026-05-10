Caso Chiara Poggi: la difesa di Andrea Sempio sul misterioso biglietto dell'assassino

L'avvocato Liborio Cataliotti chiarisce che il foglietto con la scritta assassino, rinvenuto nei rifiuti, era in realtà parte di una scaletta per lo spettacolo teatrale La fabbrica degli innocenti.

Il caso di cronaca nera che ha sconvolso l'opinione pubblica riguardo l'omicidio di Chiara Poggi continua a sollevare interrogativi e a portare alla luce nuovi elementi di discussione legale.

Recentemente, l'attenzione si è concentrata su un dettaglio che a prima vista potrebbe sembrare incriminante: il ritrovamento, all'interno di un sacco della spazzatura, di un piccolo lembo di carta recante la scritta assassino. Questo elemento, raccolto durante le indagini, è stato interpretato da alcuni come una possibile prova di colpevolezza o un indizio materiale di un pensiero oscuro.

Tuttavia, la difesa di Andrea Sempio, guidata dall'avvocato Liborio Cataliotti, ha prontamente reagito a questa interpretazione, sostenendo che si tratti di un clamoroso malinteso derivante da una lettura superficiale e priva di contesto dei fatti. Secondo la ricostruzione fornita dal legale, quel foglietto non ha alcun legame, né diretto né indiretto, con l'atroce crimine commesso ai danni di Chiara Poggi. La spiegazione risiederebbe in un ambito completamente diverso, ovvero quello artistico e teatrale.

L'avvocato Cataliotti ha chiarito che la scritta era in realtà parte di una scaletta, un appunto rapido utilizzato per l'organizzazione di un video che Andrea Sempio avrebbe dovuto realizzare. Questo contenuto video era destinato a diventare un contributo audio all'interno di uno spettacolo teatrale intitolato La fabbrica degli innocenti. In questo contesto, la parola assassino non rappresentava un'intenzione criminale, bensì un personaggio, un ruolo o un elemento narrativo necessario per la costruzione della scena teatrale.

La difesa sottolinea con forza che l'attribuzione di un significato criminale a un termine inserito in un copione sia l'ennesimo esempio di travisamento della prova, un errore che rischia di inquinare l'intero processo giudiziario. Un punto cruciale della discussione riguarda anche il luogo in cui il biglietto è stato rinvenuto. Il fatto che il foglietto sia stato gettato in un sacco dell'immondizia lontano dalla propria abitazione potrebbe essere stato visto come un tentativo di occultamento.

Tuttavia, l'avvocato ha fornito una spiegazione logica e banale: il sacco è stato depositato dietro l'Ipercoop, luogo in cui Sempio lavorava, poiché in quella zona era possibile smaltire i rifiuti indifferenziati in modo rapido e agevole. Questa precisazione serve a smontare la tesi secondo cui l'imputato avesse cercato di nascondere un'evidenza compromettente, dimostrando invece che si è trattato di un gesto quotidiano legato alla routine lavorativa e domestica.

La difesa sostiene che l'accusa tenda a dare un peso drammatico a gesti ordinari per costruire un castello di sospetti che non regge a un'analisi razionale dei fatti. Per supportare queste affermazioni, Liborio Cataliotti ha dichiarato di essere in possesso di tutti i file audio necessari a comprovare la tesi della difesa. Questi documenti sonori dimostrerebbero in modo inequivocabile che la lettura corretta di quell'appunto è legata esclusivamente alla produzione teatrale e non a qualsiasi pianificazione di un omicidio.

L'obiettivo della difesa è dunque quello di spingere l'organo giudicante a vagliare ogni singola prova con estrema razionalità, evitando di accettare acriticamente le ipotesi investigative iniziali. Cataliotti ribadisce l'importanza che ogni elemento venga sottoposto al vaglio rigoroso e alle controdeduzioni del difensore prima di essere considerato come una verità acquisita.

In un processo così complesso e mediatico, la battaglia per la corretta interpretazione di un singolo foglietto di carta diventa emblematica della lotta tra la narrativa dell'accusa e la ricerca della verità processuale basata su prove concrete e contestualizzate. In conclusione, l'episodio del biglietto dell'assassino mette in luce la fragilità di alcune prove quando vengono estratte dal loro contesto originario.

La difesa di Sempio continua a lavorare per smontare pezzo dopo pezzo le accuse, puntando sulla coerenza dei fatti e sulla documentazione materiale, come i file audio dello spettacolo La fabbrica degli innocenti. La richiesta è quella di un giudizio equo, che non si lasci influenzare dal sensazionalismo ma che analizzi i dettagli tecnici e logici della vicenda.

Solo attraverso un'analisi meticolosa di ogni dettaglio, dalle abitudini lavorative presso l'Ipercoop fino alla natura creativa dei testi scritti, sarà possibile giungere a una sentenza che rispecchi la realtà dei fatti, evitando che un semplice appunto per un video teatrale venga scambiato per la confessione di un crimine efferato





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