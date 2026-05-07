Caso Chiara Poggi: La Nuova Analisi Forense Riscrive la Dinamica dell'Omicidio

Grazie alla Bloodstain Pattern Analysis del Ris di Cagliari, emerge una nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi che punta con decisione verso Andrea Sempio.

Il caso di Chiara Poggi sta attraversando una fase di profonda riscrittura grazie a nuove e dettagliate analisi forensi che hanno ribaltato le precedenti convinzioni investigative.

La dinamica del delitto, che in passato era stata compressa in una finestra temporale di soli ventitré minuti, risulta ora essere stata molto più prolungata e complessa. Questo cambiamento di prospettiva è il risultato della nuova Bloodstain Pattern Analysis, nota come Bpa, condotta dal Ris di Cagliari e supportata dallo studio meticoloso della dottoressa Cristina Cattaneo.

Le nuove intercettazioni e l'analisi di una telefonata intercorsa tra l'indagato Andrea Sempio e la vittima poco prima del crimine suggeriscono che l'azione omicida non sia partita alle ore 9.12, come ipotizzato in precedenza, ma in un momento successivo, presumibilmente almeno mezz'ora dopo la colazione. Secondo le nuove indiscrezioni, Chiara Poggi sarebbe scesa in sala per consumare il suo primo pasto della giornata, aprendo la porta per permettere l'uscita dei gatti e disattivando l'allarme domestico, senza però chiudere la porta a chiave.

L'aggressore l'avrebbe quindi colta di sorpresa mentre si trovava nel soggiorno, seduta sul divano. In questo scenario, l'attacco non sarebbe stato immediato, ma preceduto da possibili tentativi di approccio da parte di Sempio, che sarebbero stati rifiutati dalla giovane, innescando così la fase violenta. La testimonianza di questa fase iniziale è data da tre gocce di sangue, precedentemente trascurate, che indicano un primo scontro fisico, forse iniziato con uno schiaffo.

La vittima, reagendo all'aggressione inaspettata, avrebbe tentato di fuggire verso la porta d'ingresso, ma non sarebbe riuscita a raggiungerla, venendo colpita violentemente con un oggetto metallico, probabilmente un portavasi, che l'ha portata a cadere. L'indagine si è poi concentrata sull'arma del delitto, un oggetto scomparso dalla casa dei Poggi che la dottoressa Cattaneo è riuscita a individuare attraverso ricerche condotte in Francia, dove ha reperito uno strumento compatibile per dimensioni e forma.

La ricostruzione evidenzia come la difesa di Chiara sia stata strenua; la donna avrebbe cercato di divincolarsi e di rialzarsi, ma è stata sopraffatta da colpi frontali che l'hanno tramortita. La prova scientifica di questa violenza è costituita dagli schizzi di sangue definiti cast-off, ovvero proiezioni ematiche lasciate dall'arma durante l'oscillazione, rinvenute in prossimità del mobiletto del telefono. Una volta privata dei sensi, la vittima sarebbe stata trascinata verso la cantina, precisamente davanti alla porta a libro.

In quel punto, l'assassino l'avrebbe colpita almeno altre tre volte, aggravando le ferite in un contesto di fortissima emorragia. La fase finale dell'aggressione è avvenuta sulle scale della cantina: l'aggressore avrebbe sollevato il corpo esanime per aprire la porta e, contrariamente a quanto si credeva, sarebbe sceso per i primi quattro gradini per sferrare i colpi mortali.

Questa dinamica è confermata da ulteriori tracce cast-off proiettate sulla parete, che indicano con precisione l'altezza e la posizione del killer durante l'atto finale. L'analisi antropometrica ha rivelato dettagli cruciali che collegano Andrea Sempio alla scena del crimine. Durante l'azione, l'uomo avrebbe appoggiato la mano sullo spigolo del muro, lasciando una strisciata di sangue, e avrebbe lasciato l'impronta del tacco mentre risaliva le scale per osservare il corpo della vittima scivolato per gravità.

Le misurazioni fisiche effettuate dalla dottoressa Cattaneo confermano che tale scenario è pienamente compatibile con la corporatura di Sempio. Dopo l'omicidio, l'assassino, ricoperto di sangue, si sarebbe diretto in bagno, non per lavarsi, ma per specchiarsi, lasciando un'impronta sul tappetino attribuibile a una calzatura di taglia 42-43, compatibile con il sospettato. La pulizia finale non sarebbe avvenuta nel lavabo del bagno, dove non sono stati trovati capelli, ma in cucina.

Le tracce di sangue individuate sullo stipite della porta e su un'anta, insieme ai risultati del test con il luminol, indicano che l'uomo si sia lavato nel lavandino della cucina, utilizzando un panno che è stato successivamente arrotolato e non analizzato dagli inquirenti dell'epoca. Infine, l'aggressore sarebbe fuggito non dalla porta principale, ma da un'uscita secondaria, percorrendo una strada isolata costeggiata dal canale, certo che in quel momento della giornata il percorso fosse deserto e privo di testimoni





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