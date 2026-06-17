Caso Chiara Poggi, malore e ricovero per overdose di farmaci per Daniela Ferrari, madre dell'unico indagato Andrea Sempio

La madre di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stata ricoverata d'urgenza dopo un presunto overdose di farmaci. L'episodio segue il suo interrogatorio di quattordici mesi fa, interrotto da un malore. Le autorità indagano sulle cause del ricovero, mentre proseguono le indagini sul figlio.

Daniela Ferrari , madre di Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi , è stata ricoverata d'urgenza per una presunta overdose di farmaci. L'episodio avviene a distanza di quattordici mesi dal suo interrogatorio in qualità di testimone, durato solo quaranta minuti, interrotto da un malore.

In quell'occasione, la donna era stata convocata al Comando provinciale dei Carabinieri di Milano per ricostruire i dettagli della mattina del delitto avvenuto diciotto anni fa. Consigliata dagli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, uscendo dalla caserma visibilmente provata e sotto l'assalto dei giornalisti. Oggi il suo ricovero riapre le tensioni attorno al caso: le autorità non escludono né il tentativo di suicidio né l'assunzione errata di medicinali.

Le sue condizioni sono monitorate al pronto soccorso, mentre proseguono le indagini sul figlio Andrea Sempio, unico indagato per la morte di Chiara Poggi, allontanata da un'amicizia con un ragazzo del paese. Il caso continua a suscitare attenzione mediatica e dibattito sulla pressione psicologica cui sono sottoposti i testimoni coinvolti in processi di lunga durata





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