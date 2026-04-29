Caso Chiara: Sempio accusato di omicidio da solo, nuova convocazione in Procura

La Procura ha modificato l'accusa nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Chiara. Non più omicidio in concorso, ma omicidio commesso da solo. Sempio è stato nuovamente convocato per un interrogatorio.

La svolta nelle indagini sul caso di Chiara , la giovane donna scomparsa e poi ritrovata senza vita il 13 agosto 2007, si registra con la nuova convocazione in Procura di Andrea Sempio , stretto amico di Marco, fratello della vittima.

Questa convocazione, avvenuta dopo anni di indagini e complesse ricostruzioni, ha portato i pubblici ministeri a modificare significativamente l'impostazione accusatoria nei confronti di Sempio. In precedenza, l'ipotesi di omicidio in concorso, che aveva sollevato sospetti sul possibile coinvolgimento del 38enne insieme ad Alberto Stasi o ad altri soggetti non ancora identificati, è stata abbandonata. Ora, l'accusa si concentra esclusivamente su Sempio, ritenuto responsabile dell'omicidio di Chiara come autore unico del delitto.

Questa nuova prospettiva investigativa rappresenta un punto cruciale nel caso, spostando l'attenzione dalle possibili complicità alla responsabilità individuale di Sempio. L'interrogatorio previsto per il 6 maggio assume quindi un'importanza capitale, offrendo a Sempio l'opportunità di presentare la propria versione dei fatti, ribadire le proprie posizioni e tentare di convincere i magistrati della sua innocenza. La difesa di Sempio, affidata agli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, si prepara ad affrontare questa nuova fase dell'inchiesta con attenzione e determinazione.

La vicenda processuale di Andrea Sempio è stata caratterizzata da precedenti tentativi di interrogatorio. Già il 20 maggio 2025, Sempio era stato convocato in Procura, ma la sua assenza aveva sollevato questioni procedurali. I suoi legali avevano contestato la validità della convocazione, sostenendo la mancanza dell'avviso relativo all'accompagnamento coatto, ovvero alla possibilità di essere costretto a comparire in caso di rifiuto. Questa contestazione aveva generato un momento di stallo nelle indagini, costringendo la Procura a rivedere la procedura di convocazione.

L'avvocata Taccia ha espresso preoccupazione per il fatto che, nonostante la seconda convocazione, gli atti delle indagini non siano ancora stati depositati, rendendo difficile per la difesa preparare una strategia adeguata. Questa mancanza di trasparenza, secondo la difesa, potrebbe compromettere il diritto di Sempio a un processo equo e imparziale. La strategia difensiva, pertanto, è in fase di elaborazione, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione e delle possibili implicazioni della nuova accusa.

La difesa valuterà attentamente se sia opportuno che Sempio risponda alle domande della Procura, o se sia preferibile rimandare l'interrogatorio a dopo la chiusura delle indagini preliminari, quando la difesa avrà accesso a tutti gli atti del caso e potrà prepararsi in modo più completo. La decisione di concentrare l'accusa esclusivamente su Andrea Sempio rappresenta un cambiamento significativo nel quadro investigativo del caso Chiara.

Le motivazioni che hanno portato i pubblici ministeri a questa conclusione non sono state ancora completamente divulgate, ma si presume che siano basate su nuove prove o su una diversa interpretazione di quelle già raccolte. La Procura dovrà ora dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Sempio ha agito da solo e che è responsabile dell'omicidio di Chiara. Questo comporterà la presentazione di prove concrete e la ricostruzione dettagliata della dinamica del delitto.

Sempio, dal canto suo, ha la possibilità di difendersi e di dimostrare la propria innocenza. In quanto indagato, ha il diritto di non rispondere alle domande della Procura e di avvalersi dell'assistenza di un avvocato. L'esito dell'interrogatorio del 6 maggio e le successive fasi dell'inchiesta saranno determinanti per stabilire la verità sul caso Chiara e per assicurare alla giustizia il responsabile della sua morte.

La comunità locale, che ha seguito con attenzione le vicende del caso per anni, attende con ansia sviluppi significativi e una risoluzione definitiva di questa tragica storia. La speranza è che la verità emerga e che la giustizia sia fatta, sia per Chiara che per la sua famiglia





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