Caso De Laurentiis: possibile ritorno all'udienza preliminare per falso in bilancio

Il procedimento contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio potrebbe essere rinviato alla fase dell'udienza preliminare. La difesa ha sollevato eccezioni di nullità, ritenute fondate anche dall'accusa. L'indagine si concentra su plusvalenze fittizie legate ai trasferimenti di Manolas e Osimhen.

Il procedimento giudiziario che vede coinvolto il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , accusato dalla Procura di Roma di falso in bilancio per gli esercizi finanziari compresi tra il 2019 e il 2021, potrebbe fare ritorno alla fase dell' udienza preliminare . La questione legale si complica ulteriormente con l'imputazione estesa anche alla società Napoli in qualità di persona giuridica e all'amministratore delegato, Andrea Chiavelli.

Durante la prima udienza che si è tenuta dinanzi alla nona sezione collegiale del Tribunale di Roma, la difesa del club partenopeo ha presentato una solida eccezione di nullità assoluta. Tale eccezione mira a invalidare il decreto che aveva disposto il giudizio in data 20 novembre scorso, estendendo la presunta nullità anche a tutti gli atti processuali successivi. Il fondamento di questa eccezione risiede nella presunta e significativa mancata notifica di alcuni atti processuali cruciali, un vizio che, se riconosciuto, potrebbe avere ripercussioni profonde sull'intero iter procedurale.

L'avvocato difensore del Napoli, Lorenzo Contrada, ha formalmente richiesto la remissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare, chiedendo espressamente che la trattazione del procedimento venga mantenuta in forma unitaria, evitando eventuali frammentazioni che potrebbero dilungare o complicare ulteriormente il processo.

È emerso, infatti, che questa istanza difensiva è stata ritenuta fondata anche dal pubblico ministero, Lorenzo Del Giudice, circostanza che conferisce un peso specifico alla richiesta e apre la porta a scenari processuali inediti. Il Tribunale, dopo aver ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti, si è riservato di decidere in merito all'eccezione sollevata e ha fissato una nuova udienza per il 20 maggio, durante la quale si pronuncerà sulla questione. Qualora l'eccezione di nullità venisse accolta dalla corte, si concretizzerebbe l'ipotesi di un ritorno del procedimento di fronte a un diverso giudice dell'udienza preliminare, con il conseguente azzeramento di parte delle attività già svolte e una potenziale ripartenza da una fase precedente del processo.

Il nucleo centrale dell'indagine condotta dalla Procura di Roma riguarda presunte operazioni di mercato che avrebbero generato plusvalenze fittizie. In particolare, l'attenzione degli inquirenti si concentra su due trasferimenti di giocatori di rilievo. Il primo concerne la cessione del difensore Kostas Manolas dalla Roma al Napoli nell'estate del 2019, un'operazione che secondo l'accusa potrebbe aver beneficiato di valutazioni non corrispondenti alla realtà economica. Il secondo, e forse più rilevante, riguarda l'acquisizione dell'attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020, un trasferimento che ha segnato un record per il club azzurro e che è sotto la lente d'ingrandimento per possibili irregolarità contabili.

Fonti vicine al caso indicano che nelle liste dei testi che verranno depositate dalle parti processuali figurano nomi di primissimo piano nel mondo del calcio. Tra questi spiccano lo stesso attaccante Victor Osimhen, la cui versione dei fatti potrebbe essere cruciale, e l'ex direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, figura chiave in molte delle trattative condotte dal club negli anni in questione. Sono previste inoltre testimonianze da parte di alcuni calciatori che sono stati coinvolti nelle operazioni di mercato al centro dell'indagine.

Tra questi vengono citati nomi come Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri, calciatori che, nell'ambito della trattativa per l'acquisto di Osimhen, sarebbero transitati dal Napoli al Lille. Le valutazioni attribuite a questi giocatori nelle rispettive operazioni di trasferimento, secondo quanto si apprende, non avrebbero trovato adeguati riscontri sportivi o economici, sollevando dubbi sulla veridicità delle plusvalenze dichiarate e alimentando le ipotesi di un bilancio artefatto. La complessità delle transazioni e l'elevato valore economico dei trasferimenti in questione rendono questo procedimento di particolare interesse per il mondo del calcio e per l'analisi dei bilanci sportivi.





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