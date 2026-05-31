Caso di Ebola a Cagliari: il paziente è rientrato dal Congo

Un paziente sospettato di avere contratto il virus Ebola è stato ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Il paziente è rientrato pochi giorni fa dal Congo e ha manifestato sintomi di malattia.

Cagliari , sospetto caso di Ebola : il paziente è rientrato dal Congo . Il paziente, sintomatico, è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato dallo Spallanzani di Roma in serata.

Il paziente è rientrato pochi giorni fa dal Congo e è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. Intorno alla sua abitazione, la via Manno, è stato steso un cordone sanitario: isolati alcuni edifici, la strada chiusa al traffico e transennata mentre medici e infermieri delle ambulanze specializzate del 118 lo hanno prelevato dalla sua abitazione.

Alcuni passanti, immediatamente allontanati, hanno riferito che l'intervento dei sanitari, con tute protettive bianche e maschere, si è protratto per più di mezz'ora. Si sa soltanto che era rientrato il mese scorso per andare a trovare la famiglia in Congo - che con l'Uganda è il paese africano dove più è diffusa l'epidemia - ed è ritornato a Cagliari pochi giorni con un volo che ha fatto scalo in un aeroporto della Penisola.

Probabilmente ha ritenuto di avere contratto una banale influenza. Nelle ultime ore avrebbe lamentato anche difficoltà respiratorie. L'allarme all'ospedale Santissima Trinità è stato dato da un medico.

Subito dopo il ricovero sono stati effettuati i primi prelievi di sangue e sierologici per eseguire i test molecolari e antigenici e assunte le informazioni sui contatti avuti dopo il suo arrivo a Cagliari dall'uomo di origine congolese sospettato di aver contratto il virus, per attivare immediatamente una linea di comunicazione con l'ospedale Spallanzani di Roma che, secondo le direttive del ministero della Sanità, dovrà prendere in carico il sangue prelevato, che è già stato avviato con procedura d'urgenza su un aereo, e procedere all'identificazione del virus (e in particolare di quale dei tre ceppi diffusi attualmente in Africa si tratta) o dare un responso di negatività, come è avvenuto nei giorni scorsi per Ebola, allo Spallanzani la dottoressa (negativa) a contatto col virus. E il Congo annuncia la prima guarigione di un malato





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