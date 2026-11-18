Le voci degli ex collaboratori di Pierluigi Diaco su Bella Ma' contrastano le accuse di Selvaggia Lucarelli, descrivendo un clima professionale lontano dalla violenza.

Il controverso caso Diaco continua a dominare le discussioni in casa Rai , superando in tenore mediatico persino la recente querela tra D'Urso e Mariotto . Al centro del dibattito vi è Pierluigi Diaco, conduttore di Bella Ma' dal 2022, accusato pubblicamente di un comportamento irascibile e privo di empatia. Le polemiche si sono intensificate dopo un'intervista di Diaco all'ex sacerdote Alberto Ravagnani e, successivamente, dopo un'inchiesta giornalistica condotta da Selvaggia Lucarelli .

La versione degli ex collaboratori di Bella Ma'

La narrazione critica è stata recentemente messa in discussione da una testimonianza esclusiva rilasciata a Today.it da una figura chiave dello staff, identificata con il nome d'arte di Maria . Ex opinionista attiva fin dalla prima edizione del programma, Maria ha descritto un'esperienza lavorativa caratterizzata da professionalità e rispetto reciproco, in netto contrasto con i profili emersi dai documenti difusi nei media.

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Secondo quanto emerge dalle dichiarazioni, l'ingresso nel cast di Bella Ma' avvenne attraverso un rigoroso percorso di selezione gestito da Rai Casting nel 2022. Il candidato doveva superare due fasi distintive: un primo colloquio con il personale della televisione pubblica e un secondo test diretto con gli autori dello show, che includevano la registrazione di reel promozionali.

Differenze tra accuse e realtà operativa quotidiana

Maria ha sottolineato come l'ambiente di lavoro somigliasse più a un istituto scolastico che a un set televisivo caotico. Il contratto prevedeva un impegno di quattro giorni a settimana per circa quattro ore giornaliere, con un compenso netto di 1.500 euro. Ha ricordato di aver avuto spazi personali per lanci pubblicitari, canti e recitazioni, costruendo legami amichevoli che perdurano ancora oggi, due anni dopo l'interruzione della collaborazione.

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Riguardo alle accuse di violenza fisica o verbale estrema, la testimone ha chiarito che eventuali arrabbiature di Diaco rientravano in un ruolo di "professore severo". Le urla o i rimproveri non includevano mai richieste di sottomissione umiliante o violenza reale. Una volta terminato il briefing pre-puntata, Diaco lasciava lo studio e la trasmissione procedeva regolarmente, senza che il clima restasse teso durante le registrazioni effettive.

Gli errori specifici: ritardi e conflitti di immagine

Le tensioni segnalate esistevano, ma erano spesso conseguenza di violazioni delle regole basilari stabilite dalla produzione. Maria ha elencato comportamenti come l'arrivo in ritardo in studio, l'uso non autorizzato dei cellulari all'interno delle riprese e la scarsa partecipazione emotiva durante gli interventi. Diaco mostrava particolare fastidio quando i membri del cast partecipavano ad altri programmi, come Tale e Quale Show , senza preavviso.

In un caso specifico citato dall'intervistata, fratelli membri del cast furono severamente sgridati per aver partecipato a un progetto di Virginia Raffaele senza comunicarlo. Questo atto era già stato ripetuto precedentemente in altro contesto, dimostrando una mancanza di rispetto verso l'esclusiva immagine del cast di Bella Ma' . L'obbligo di non lasciare entrare estranei durante le riprese era inoltre rigoroso, e le infrazioni venivano sanzionate prontamente.

Il contesto delle polemiche e le reazioni dello staff

La testimonianza di Maria suggerisce che le persone che hanno parlato con maggiore enfasi alla giornalista Selvaggia Lucarelli fossero quelle che, probabilmente, avrebbero desiderato maggiori spazi mediatici all'interno della trasmissione senza ottenerli. L'intervistata ha affermato che, sebbene Diaco potesse commettere errori, sarebbe stato più corretto esprimere il proprio disagio nel momento esatto in cui gli avvenimenti si verificavano, piuttosto che attendere la pubblicazione di audio e testimonianze.

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Nonostante il clima generalmente positivo, sono avvenuti litigi occasionali tra i membri del cast. Maria conferma di aver assistito personalmente a un'accesa discussione registrata, in cui Diaco rimproverava alcuni partecipanti per prese in giro rivolte a colleghi più anziani. Questi episodi, seppur presenti, non definivano la quotidianità lavorativa del set.

Un episodio particolarmente significativo riguardante la disponibilità di Diaco e dello staff avvenne quando Maria si presentò in studio in lacrime per un grave problema personale, incapace di recitare. Ricevette immediatamente conforto e supporto da tutto il team, dimostrando come la professionalità non escludesse la sensibilità umana. La testimone conclude che le dinamiche di lavoro dipendevano anche da come ci si poneva verso i colleghi, considerando che alcune persone rimanevano in studio per molte più ore rispetto alla media contrattuale di quattro ore giornaliere.