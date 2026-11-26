I carabinieri del Ris avrebbero isolato la voce di uno dei telefonisti del caso Emanuela da alcune cassette trovate nel 2024 nella cantina di Mario Meneguzzi.

Una voce rimasta sconosciuta per oltre quarant'anni potrebbe tornare a farsi sentire grazie a una vecchia audiocassetta legata al caso Emanuela. Secondo quanto riportato, si tratterebbe della voce di uno dei telefonisti che contattarono la famiglia di Emanuela. A isolarla sarebbero stati i carabinieri del Ris, durante l'analisi di alcune cassette recuperate nel 2024.

Le cassette sono state trovate nel corso delle perquisizioni nella cantina di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, morto da oltre dieci anni. L'identità dell'uomo, tuttavia, resta ancora sconosciuta, così come non è chiaro quale telefonata sia stata registrata.

Also read Nuova cassetta audio caso Emanuela Orlandi: le voci dei telefonisti e la pista dell'Amerikano

Le cassette trovate nella cantina di Mario Meneguzzi

Secondo il racconto di Pietro Meneguzzi, cugino di Emanuela, durante le perquisizioni la polizia giudiziaria portò via alcune microcassette audio e dei timbri. Una parte delle cassette era ancora inutilizzata, mentre altre contenevano delle registrazioni.

Non è chiaro neppure se il nastro che ha permesso di isolare la voce sia un originale o una copia. Questo elemento incide direttamente sulla possibilità di verificare il contenuto della conversazione e il momento in cui fu registrata.

Advertisement

Ipotesi sul ruolo di Mario Meneguzzi

Tra le ipotesi emerse c'è che sia stato proprio Mario Meneguzzi a conservare o registrare quelle conversazioni. Il motivo è legato al suo ruolo nella vicenda: era lui, infatti, a occuparsi delle telefonate al posto del cognato Ercole.

Si tratta, però, al momento soltanto di una ricostruzione possibile. La registrazione, da sola, non permette ancora di stabilire chi stesse parlando né perché quel nastro fosse custodito nella cantina.

Perché l'identità del telefonista resta sconosciuta

La voce isolata dagli investigatori non è stata ancora associata a un nome. Senza un'identificazione certa, il ruolo dell'uomo nella vicenda rimane non verificato e le sue motivazioni restano da chiarire.

Le informazioni disponibili non indicano date o passaggi procedurali successivi. Restano quindi aperte le domande sull'identità del telefonista, sulla telefonata registrata e sull'origine del nastro.