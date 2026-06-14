Caso Erri De Luca: dibattito su censura e ruolo degli intellettuali dopo le polemiche a Salerno Letteratura

La presidente del festival Salerno Letteratura chiarisce la posizione dopo la petizione che chiedeva l'esclusione di Erri De Luca per il suo presunto silenzio sulle politiche israeliane. Il dibattito sulla responsabilità degli scrittori e la libertà di espressione si riaccende.

Il caso che ha coinvolto lo scrittore Erri De Luca e il festival Salerno Letteratura ha riaperto il dibattito sul ruolo degli intellettuali in contesti politici conflittuali e sulla legittimità di contestare o escludere un autore in base alle sue posizioni o al suo presunto silenzio su temi sensibili.

La presidente del festival, Rosella Santoro, ha intervenuto per chiarire la posizione dell'evento, affermando che la petizione circolata non era mai stata intesa come strumento di esclusione dello scrittore. Santoro ha spiegato che l'ottica del festival non è quella di censurare, ma di creare dibattito, andando oltre le semplificazioni.

Ha sottolineato la credenza nell'analisi della complessità e nella libera e pacifica espressione del dissenso come parte essenziale della democrazia, aggiungendo che non si può identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo Paese. La petizione, promossa da politici, intellettuali e attivisti, sosteneva che De Luca non avesse espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano, dalla devastazione di Gaza e dall'espansione del conflitto nel Medio Oriente.

Il festival ha quindi fornito una risposta diretta a queste critiche, riaffermando i propri principi. Il nodo centrale resta: si può censurare o escludere uno scrittore per il suo presunto silenzio o per le sue idee? Erri De Luca era stato inizialmente escluso da Salerno Letteratura a causa di posizioni ritenute non allineate con la linea del festival, in un contesto in cui alcuni dirigenti sono riconducibili all'area di Rifondazione comunista.

L'appello dei firmatari invocava la responsabilità particolare degli intellettuali nei momenti tragici della storia, affermando che non basta raccontare l'umanità ma occorre difenderla. Nonostante la polemica, De Luca avrà comunque occasione di difendere il suo punto di vista partecipando ad altri eventi: sarà il 10 luglio a Polignano e il 21 luglio a Vieste.

Questa vicenda evidenzia le tensioni tra libertà di espressione, responsabilità morale degli artisti e il rischio di trasformare il dibattito pubblico in una forma di censura indiretta, sollevando interrogativi su come i festival culturali debbano bilanciare pluralismo e coerenza con i propri valori





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