Caso famiglia nel bosco: ispezione ministeriale archiviata, nessun illecito dai magistrati

Il ministero della Giustizia archivia l'ispezione sui magistrati dell'Aquila coinvolti nell'allontanamento dei figli della coppia abruzzese. Nessuna violazione disciplinare riscontrata, ma il dibattito su tutela minori e stili di vita alternativi rimane aperto.

L'ispezione ministeriale sul caso della cosiddetta " famiglia nel bosco " si conclude con l'archiviazione del procedimento. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha disposto la chiusura dell'accertamento avviato per verificare l'operato dei magistrati del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila, che avevano disposto l'allontanamento dei figli da una coppia che viveva in un'area isolata dell'Abruzzo.

La decisione, resa nota dal ministero di via Arenula, non ha riscontrato violazioni dei doveri di imparzialità, correttezza e riservatezza da parte dei giudici, pertanto non vi sono elementi per procedere disciplinarmente. Il ministero precisa che la scelta non sindaca il merito delle valutazioni giurisdizionali, che rimangono protette dal principio di autonomia e indipendenza della magistratura. L'ispezione, dopo una fase di analisi documentale, ha previsto anche un sopralluogo al tribunale e l'audizione dei magistrati interessati.

Con l'archiviazione si chiude la vertenza istituzionale, mentre rimane aperto il dibattito pubblico su temi quali la tutela dei minori, gli stili di vita alternativi e i limiti dell'intervento giudiziario. La vicenda, che nei mesi scorsi aveva generato polemiche e richieste di chiarimento, vede ora una definizione procedurale senza rilievi, ma le discussioni sul caso continuano a riflettere le diverse visioni in materia di protezione dell'infanzia e libertà educative





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