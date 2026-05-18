Caso Fernanda Herrera: Assolti i due schermitori italiani a Chianciano Terme

Il GUP di Siena ha assolto Emanuele Nardella e Lapo Jacopo Pucci dalle accuse di violenza sessuale ai danni della schermitrice Fernanda Herrera. La vittima ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello.

Si è conclusa con una sentenza di assoluzione una vicenda giudiziaria che ha scosso profondamente l'ambiente della scherma internazionale. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Siena ha infatti scagionato Emanuele Nardella, di ventiquattro anni, e Lapo Jacopo Pucci, di ventitré, i quali erano stati imputati per l'ipotesi di reato di violenza sessuale ai danni della giovane atleta messicana Fernanda Herrera .

La schermitrice, all'epoca dei fatti minorenne e promessa della disciplina, gareggiava per conto dell'Uzbekistan. La decisione è stata pronunciata a seguito di un processo celebrato con il rito abbreviato, una procedura che permette di concludere il giudizio più velocemente basandosi sugli atti raccolti durante le indagini. Il giudice ha stabilito che il fatto non sussiste, eliminando ogni accusa penale nei confronti dei due giovani sportivi italiani.

Il nucleo dell'accusa si concentrava su una serata trascorsa a Chianciano Terme, dove la vittima avrebbe frequentato un locale insieme a tre atleti italiani. Secondo la ricostruzione della Procura, i ragazzi avrebbero convinto la giovane a consumare bevande alcoliche per poi condurla in una camera d'albergo, luogo in cui sarebbe avvenuta l'aggressione sessuale. Va precisato che un terzo giovane, che all'epoca era minorenne, era stato precedentemente escluso dal procedimento giudiziario.

La Procura di Siena, rappresentata dal pubblico ministero Serena Menicucci, aveva chiesto per entrambi gli imputati una pena severa, pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Oltre all'azione penale, si erano costituiti parte civile i familiari della ragazza e il Comune di Chianciano Terme. L'amministrazione comunale aveva espresso l'intenzione di utilizzare eventuali risarcimenti economici per finanziare progetti culturali e sportivi a beneficio della comunità locale.

Le richieste risarcitorie erano state ingenti: duecentomila euro per la vittima e centodicimila euro per la madre, con diverse somme previste come provvisionali. La reazione di Fernanda Herrera al termine dell'udienza è stata di profondo dolore e incredulità. La schermitrice, presente fisicamente in aula, è scoppiata in lacrime nel momento in cui è stata letta la sentenza di assoluzione. All'esterno del tribunale di Siena, circondata dai giornalisti, ha espresso la sua ferma volontà di non arrendersi.

Ha dichiarato di non poter credere che l'esito del processo fosse questo, sottolineando come in ambito sportivo e nel mondo in generale esistano troppi casi in cui si cerchi di silenziare le donne. La giovane atleta ha promesso di andare fino in fondo alla battaglia legale per ottenere quella che definisce la sua giustizia, affermando di voler dare voce a tutte le donne che hanno sofferto esperienze simili.

La sua determinazione a ricorrere in appello è chiara, specialmente dopo aver analizzato le motivazioni che hanno portato il GUP a scagionare i due imputati. Dall'altra parte, gli avvocati della difesa hanno accolto la sentenza con soddisfazione, ritenendola l'unico esito possibile data l'assenza di prove concrete. L'avvocato Enrico De Martino ha commentato l'amarezza che questi processi lasciano in tutti i protagonisti, descrivendo la vicenda come un problema più socio-culturale che penale.

Secondo la difesa, i protagonisti sono ragazzi giovanissimi che non possedevano gli strumenti comunicativi adeguati per comprendersi a vicenda, data la differenza di cultura e linguaggio. De Martino ha ribadito che non esiste alcun elemento materiale di reato in questo caso. Nel frattempo, la situazione disciplinare presso la Federazione Italiana Scherma rimane complessa. Federscherma aveva infatti avviato un procedimento che aveva portato alla sospensione cautelare dei due atleti e a una successiva radiazione, confermata in appello.

Tuttavia, i termini di tale procedimento erano stati sospesi in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale, rendendo ora necessaria una nuova valutazione della posizione sportiva di Nardella e Pucci alla luce dell'assoluzione





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