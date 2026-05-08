Caso Garlasco: la Procura di Pavia riapre l'inchiesta e solleva dubbi sulla condanna di Alberto Stasi

Diciannove anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia riapre l'inchiesta, mettendo in discussione la condanna di Alberto Stasi e sollevando la possibilità di un errore giudiziario costoso per lo Stato.

Diciannove anni dopo il 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella sua abitazione a Garlasco, le certezze giudiziarie di uno dei casi più controversi e complessi della recente storia italiana vengono messe in discussione.

La Procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta che punta il dito su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, sollevando dubbi sulla condanna definitiva di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara, condannato a 16 anni di carcere nel 2015. Gli inquirenti hanno riesaminato ogni dettaglio, dalle tracce biologiche alle impronte sulla scena del crimine, ammettendo implicitamente le lacune delle indagini precedenti. Oggi, la domanda che torna a circolare è: quanto potrebbe costare allo Stato un eventuale errore giudiziario?

Se la condanna di Stasi venisse ribaltata, le conseguenze non sarebbero solo penali. Dopo quasi due decenni di battaglie legali e oltre dieci anni trascorsi in carcere, Stasi potrebbe chiedere un risarcimento milionario per danni morali, psicologici, professionali e per le spese legali sostenute.

Secondo le stime riportate da Panorama, il risarcimento per la detenzione potrebbe oscillare tra i 2 e i 3,6 milioni di euro, a cui si potrebbero aggiungere ulteriori somme per danni morali e la restituzione degli oltre 850 mila euro versati alla famiglia Poggi come risarcimento civile. Nel complesso, il conto finale potrebbe superare i 6 milioni di euro, rendendo il caso Garlasco uno dei più costosi errori giudiziari della storia italiana.

La possibilità di una revisione del processo non è più così remota come in passato. Le recenti indagini della Procura di Pavia potrebbero modificare il quadro probatorio che nel 2015 portò alla condanna definitiva di Stasi.

L'avvocata di Stasi, Giada Bocellari, ha spiegato che l'emergere di nuovi elementi potrebbe aprire la strada a una richiesta formale di revisione del processo, uno strumento straordinario previsto dall'ordinamento italiano per i casi in cui emergano prove nuove o elementi capaci di mettere in discussione una sentenza definitiva. Un eventuale ribaltamento della sentenza avrebbe un impatto enorme non solo sul piano mediatico, ma anche su quello istituzionale, sollevando interrogativi sul confine tra verità giudiziaria e verità reale.

Per ora, Alberto Stasi resta un condannato definitivo, ma il nuovo filone investigativo ha riacceso un dibattito che sembrava ormai chiuso. Se la revisione del processo dovesse essere concessa, il caso Garlasco potrebbe diventare un simbolo delle fragilità del sistema giudiziario italiano e delle sue conseguenze economiche e sociali





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