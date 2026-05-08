Caso Garlasco: nuova inchiesta riapre il dibattito sulla condanna di Alberto Stasi

Dopo diciannove anni dall'omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia indaga su Andrea Sempio, mettendo in discussione la condanna di Alberto Stasi. L'ipotesi di una revisione del processo potrebbe portare a un risarcimento milionario per Stasi, trasformando il caso in uno dei più costosi errori giudiziari della storia italiana.

Diciannove anni dopo il 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella sua abitazione a Garlasco, le certezze giudiziarie su uno dei casi più dibattuti e complessi della recente storia italiana vengono messe in discussione.

La nuova inchiesta della Procura di Pavia punta il dito su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, e non più su Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni. Ammettendo implicitamente le lacune di allora, gli inquirenti hanno riesaminato ogni dettaglio, a partire dalle tracce biologiche e dalle impronte sulla scena del crimine.

E insieme ai dubbi sulla condanna di Alberto Stasi, torna anche una domanda concreta: quanto potrebbe costare allo Stato un eventuale errore giudiziario? L'ipotesi di una revisione del processo, infatti, non avrebbe soltanto conseguenze penali. Se la condanna definitiva del 2015 dovesse essere ribaltata, Stasi potrebbe chiedere un risarcimento milionario per gli anni trascorsi in carcere, i danni morali e le spese sostenute durante quasi due decenni di battaglie giudiziarie.

La possibile revisione del processo A questo punto, l'ipotesi di una revisione del processo nei confronti di Stasi non appare più remota come in passato. Le recenti attività investigative e gli approfondimenti disposti dalla Procura di Pavia potrebbero infatti modificare il quadro probatorio che nel 2015 portò alla condanna definitiva dell'ex studente della Bocconi. L'avvocata di Stasi, Giada Bocellari, ha spiegato che l'emergere di nuovi elementi potrebbe aprire la strada a una richiesta formale di revisione del processo.

Si tratta di uno strumento straordinario previsto dall'ordinamento italiano, utilizzato nei casi in cui emergano prove nuove o elementi capaci di mettere in discussione una sentenza definitiva. Nel sistema italiano, la revisione rappresenta uno dei pochi strumenti capaci di correggere eventuali errori giudiziari definitivi. Per questo motivo, un eventuale ribaltamento della sentenza avrebbe un impatto enorme non solo sul piano mediatico, ma anche su quello istituzionale. Quanto potrebbe ottenere Stasi?

Nel caso di Alberto Stasi, il tema non sarebbe soltanto giudiziario. Un'eventuale assoluzione dopo anni di detenzione aprirebbe inevitabilmente anche la questione economica. La legge italiana distingue infatti tra 'ingiusta detenzione' ed 'errore giudiziario': nel primo caso esiste un limite massimo all'indennizzo riconosciuto dallo Stato, mentre nel secondo non è previsto alcun tetto prestabilito. Ed è proprio questa seconda ipotesi quella che potrebbe riguardare Stasi.

Dopo oltre dieci anni trascorsi in carcere, il risarcimento potrebbe raggiungere cifre molto elevate. Secondo quanto riportato da Panorama, le stime circolate negli ultimi mesi parlano di importi compresi tra i 2 e i 3,6 milioni di euro soltanto per la detenzione, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori somme per danni morali, psicologici e professionali.

A queste andrebbero poi sommate le spese legali sostenute durante quasi vent'anni di processi e l'eventuale restituzione degli oltre 850 mila euro versati alla famiglia Poggi come risarcimento civile. Nel complesso, il conto finale potrebbe superare i 6 milioni di euro, trasformando il caso Garlasco in uno dei più costosi errori giudiziari della storia italiana, qualora la condanna venisse realmente ribaltata. Per ora, Alberto Stasi resta un condannato definitivo. Nessuna revisione è stata ancora chiesta né tantomeno concessa.

Ma il nuovo filone investigativo aperto dalla Procura di Pavia sta cambiando il clima attorno al caso e riaccendendo un dibattito che sembrava ormai chiuso: quello sul confine tra verità giudiziaria e verità reale





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