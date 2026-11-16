Caso Garlasco: Nuove prove e revisione del processo Stasi nel programma Mattino 5

Su Canale 5 la difesa di Alberto Stasi annuncia nuove istanze per la revisione. Ilaria Cavo e Milo Infante analizzano l'impronta digitale n. 33 e le strategie legali in corso.

Il 16 novembre, la trasmissione Mattino 5 in onda su Canale 5, condotta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, ha dedicato un'ampia porzione della sua seconda parte al delicato caso Garlasco. Il dibattito si è concentrato sulle strategie legali della difesa e sulla possibile revisione del processo, con ospite centrale l'avvocato Milo Infante che ha fornito dettagli inediti sulla posizione del suo assistito.

La difesa Stasi annuncia l'istanza di revisione

L'avvocato Milo Infante ha rivelato che la difesa di Alberto Stasi è fermamente convinta di possedere prove decisive che dimostrano l'assoluta non colpevolezza dell'uomo. Secondo quanto dichiarato in diretta, l'istanza formale per la revisione del processo sarà presentata a brevissimo, anche se manca ancora un passaggio procedurale che non riguarda esclusivamente lo studio legale di Stasi.

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Infante ha inoltre accennato a dinamiche interne al sistema giudiziario, suggerendo che potrebbe esserci un maggiore interesse da parte di un'altra procura, diversa da quella generale, verso l'avvio di questa revisione. Questa dichiarazione ha innescato un acceso dibattito tra gli ospiti in studio riguardo alle reali possibilità di successo e alle implicazioni di una simile mossa legale.

Il dibattito sull'impronta digitale numero 33

Il tema centrale del confronto è diventato l'impronta digitale, identificata come la traccia 33, rinvenuta sulle unghie della vittima. La conduttrice Federica Panicucci ha chiesto chiarimenti a Ilaria Cavo, giornalista e presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati, sulla certezza espressa dalla Procura che quest'impronta appartenga all'assassino.

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Cavo ha sostenuto che non esiste una certezza assoluta che l'impronta sia stata lasciata contestualmente al delitto. Ha spiegato che le ultime analisi condotte dal RIS di Roma sono risultati negative, al pari di quanto avvenuto per le tracce sul muro di casa Poggi. Secondo la sua analisi, è fondamentale dimostrare non solo a chi appartiene l'impronta, ma anche il momento esatto in cui è stata lasciata.

Panicucci ha contestato questa posizione, ribadendo che la Procura ha identificato un cluster di 15 elementi, mentre la consulente della famiglia Poggi ne indica solo 5. La conduttrice ha sottolineato che, trattandosi di un'impronta bagnata, è logicamente improbabile che sia stata depositata un mese prima del crimine, rendendola un elemento sospetto di per sé.

Reazioni di Infante e la posizione di Sempio

Milo Infante ha intervenuto per criticare la narrazione mediatica dominante, sottolineando che l'ex agente di polizia Giuseppe Sempio non collabora né con lui né con i pubblici ministeri. L'avvocato ha chiestoironicamente se esistano intercettazioni in cui Sempio appaia simpatico, alludendo alla mancanza di prove schiaccianti contro il suo profilo.

Il giornalista presente in studio ha aggiunto che Ilaria Cavo ha seguito il caso inizialmente con una battuta veloce, basandosi sulla dichiarazione degli investigatori che indicavano l'impronta come quella dell'assassino. Tuttavia, l'analisi delle minuzie ha successivamente fatto perdere interesse a questa traccia per i difensori.

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Le prospettive future e la posizione di Francesca Nanni

Ilaria Cavo ha espresso il desiderio di comprendere quale sarà la posizione di Francesca Nanni, l'altra indagata nel caso, prevedendo un'azione congiunta delle difese. Panicucci ha risposto che non è esclusa una collaborazione, ma ha messo in discussione l'efficacia della sola impronta 33 come elemento decisivo.

La conduttrice ha suggerito la possibilità di disporre un incidente probatorio per chiarire definitivamente la natura di quella traccia. Il dibattito ha confermato che, nonostante le affermazioni della Procura, persistono dubbi significativi tra gli esperti e le difese sulla certezza scientifica e temporale delle prove fisiche chiave del caso.