Caso Garlasco: Nuovi Sospetti su Andrea Sempio tra File Segreti e Intercettazioni Shock

Nuove rivelazioni nella Procura di Pavia: Andrea Sempio sotto accusa per la violazione di file intimi di Chiara Poggi e inquietanti frasi registrate in auto.

Il mistero che avvolge il delitto di Garlasco continua a generare nuovi e inquietanti sviluppi, riportando l'attenzione della giustizia su figure che potrebbero aver giocato un ruolo oscuro nell'intera vicenda.

Al centro di questa nuova fase d'indagine emerge la figura di Andrea Sempio, un uomo le cui azioni e le cui parole sono state minuziosamente analizzate dalla Procura di Pavia. Tutto ha avuto inizio grazie a una consulenza tecnica estremamente dettagliata, firmata dall'esperto Paolo Del Checco, che ha messo in luce una violazione informatica di natura molto delicata.

Secondo i risultati della perizia, una cartella digitale protetta da password, denominata 'Albert.zip' e contenente video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, sarebbe stata violata illegalmente. I file contenuti in questo archivio riservato non sarebbero rimasti confinati nel dispositivo originale, ma sarebbero stati trasferiti su un supporto di memoria esterna, una chiavetta USB, sollevando immediati sospetti sulla provenienza e sulla destinazione di tali dati. L'accusa ritiene che Andrea Sempio sia direttamente collegato a questa operazione di sottrazione di dati.

La prova principale risiederebbe in una serie di intercettazioni ambientali effettuate attraverso cimici installate strategicamente all'interno dell'auto dell'indagato. In uno di questi ascolti, Sempio è stato registrato mentre mormorava tra sé e sé una frase che i magistrati considerano cruciale: 'Ce l'ho dentro la penna'.

Per gli inquirenti, questa affermazione non può essere casuale, poiché Sempio non avrebbe potuto conoscere l'esistenza e lo spostamento di quei file specifici su una memoria USB a meno di non essere stato personalmente coinvolto nell'operazione di furto digitale. Ma l'inquietudine cresce ulteriormente analizzando altri passaggi registrati; in un momento di solitudine e apparente sfogo, l'uomo avrebbe esclamato: 'Lì c'era sangue quando me ne sono andato'.

Questa frase, carica di drammaticità, suggerisce una conoscenza diretta della scena del crimine o di dettagli che non sarebbero mai dovuti trapelare, alimentando l'ipotesi di un coinvolgimento molto più profondo di quanto inizialmente ipotizzato. Parallelamente alle intercettazioni, i Carabinieri di Milano hanno effettuato un'analisi approfondita dell'hard disk di Sempio, rinvenendo ricerche estremamente specifiche riguardanti il Dna mitocondriale.

Ciò che rende questi ritrovamenti sospetti è la tempistica: le ricerche sono state effettuate in concomitanza con le perizie tecniche svolte durante il processo d'appello bis a carico di Alberto Stasi. Per i magistrati Giuliana Rizza e Valentina De Stefano, tale coincidenza non è casuale, ma delinea un interesse anomalo e una conoscenza tecnica di dettagli forensi che non sono mai stati resi pubblici.

La difesa, tuttavia, guidata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, respinge categoricamente ogni accusa, proponendo una versione dei fatti radicalmente diversa. Secondo i legali, Sempio non stava confessando nulla, ma stava semplicemente commentando a voce alta i contenuti di podcast o trasmissioni televisive di true crime dedicate proprio al caso di Garlasco che stava ascoltando in quel momento.

Gli avvocati stanno ora tentando di recuperare tutto il materiale audio del 14 aprile 2025 per dimostrare che le frasi registrate fossero solo riflessioni estemporanee e sconnesse, indotte dal racconto mediatico e prive di qualsiasi valore confessionale o probatorio





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