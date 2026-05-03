Caso Garlasco: Riaperta l'indagine, al centro DNA, impronta e scontrino

La Procura di Pavia riapre il fascicolo sull'omicidio di Chiara Poggi, concentrandosi su nuove analisi di tracce di DNA, un'impronta sulle scale e uno scontrino di Vigevano che potrebbe invalidare l'alibi di Andrea Sempio.

Il caso Garlasco , un intricato mistero giudiziario che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso per anni, è stato improvvisamente riaperto con una nuova ondata di indagini che si concentra su tre elementi cruciali: tracce di DNA rinvenute sulla scena del crimine, un'impronta digitale identificata come numero 33 e ritrovata sulle scale della villetta, e uno scontrino di parcheggio proveniente da Vigevano che potrebbe rivelarsi un punto di svolta nella ricostruzione degli eventi.

La Procura di Pavia, dopo un lungo periodo di apparente stasi investigativa, ha formalmente riaperto il fascicolo, ponendo Andrea Sempio, l'unico indagato ancora in lizza per l'omicidio di Chiara Poggi, nuovamente sotto la lente d'ingrandimento. Questa riapertura non si basa su nuove scoperte sensazionali, ma piuttosto su una rivalutazione critica di dettagli già noti, analizzati ora con una prospettiva investigativa differente, alla luce di nuove perizie e considerazioni.

Al centro di questa nuova fase investigativa si trova lo scontrino del parcheggio di Vigevano, datato 13 agosto 2007, il giorno del brutale omicidio. Inizialmente, questo scontrino era stato considerato un elemento a favore di Sempio, fornendo un alibi che sembrava escludere la sua presenza a Garlasco al momento del delitto. Sempio aveva dichiarato di essersi recato a Vigevano quella mattina per acquistare un libro, e lo scontrino avrebbe dovuto confermare questa sua versione dei fatti.

Tuttavia, gli inquirenti stanno ora rivalutando lo scontrino come un possibile falso alibi, sollevando dubbi significativi sulla sua autenticità e sulla sua reale provenienza. Un elemento che desta particolare attenzione è il fatto che lo scontrino sia stato consegnato ai magistrati solo un anno dopo il delitto, un ritardo che ha sollevato sospetti sulla sua genuinità. Le indagini si concentrano ora sulla verifica della proprietà del tagliando: non è ancora chiaro se lo scontrino fosse effettivamente intestato a Sempio.

Alcune ipotesi investigative, al momento ancora in fase di verifica, suggeriscono che il tagliando potrebbe appartenere alla madre di Sempio, una circostanza che la donna ha sempre categoricamente negato. La questione dell'orario del delitto assume un'importanza cruciale in questa nuova indagine. La recente perizia condotta dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha fornito una nuova stima dell'orario in cui Chiara Poggi è stata uccisa, collocandolo tra le 11:00 e le 11:30.

Questa nuova finestra temporale ha un impatto significativo sulla valutazione dello scontrino di Vigevano. Se Sempio fosse stato effettivamente a Vigevano alle 10:18, come indicato sul tagliando, avrebbe comunque avuto il tempo materiale per raggiungere Garlasco e trovarsi nei pressi della villetta al momento del delitto. Questo scenario rende lo scontrino meno efficace come alibi e rafforza i sospetti nei confronti di Sempio.

Oltre allo scontrino, gli investigatori stanno riesaminando attentamente altre prove già analizzate in passato, ma ora ricontestualizzate alla luce delle nuove ipotesi investigative. Tra queste, le tracce di DNA rilevate sulle unghie di Chiara Poggi, che potrebbero fornire ulteriori indizi sull'identità dell'aggressore, l'impronta numero 33 trovata sul muro delle scale, che potrebbe essere stata lasciata da una persona presente sulla scena del crimine, e alcune telefonate considerate anomale alla famiglia Poggi, che potrebbero rivelare informazioni utili sull'ambiente circostante il delitto.

La riapertura del caso Garlasco rappresenta un nuovo capitolo in una vicenda giudiziaria complessa e dolorosa, che potrebbe finalmente portare alla verità e alla giustizia per Chiara Poggi e la sua famiglia. L'attenzione è ora concentrata sull'analisi approfondita di questi elementi chiave, nella speranza di svelare i segreti che ancora avvolgono questo mistero





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