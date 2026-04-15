Caso La Russa: La ragazza si rivolge alla Corte Europea dopo l'archiviazione della violenza sessuale

La donna che ha denunciato violenza sessuale da Leonardo La Russa ricorre alla Corte Europea dei Diritti Umani per violazioni del giusto processo, dopo l'archiviazione del caso in Italia. La vicenda legale continua con nuovi sviluppi e contestazioni.

La giovane donna che ha denunciato di aver subito violenza sessuale , nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, da Leonardo Apache La Russa, figlio del Presidente del Senato, e dall'amico dj Tommaso Gilardoni , ha deciso di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando violazioni del giusto processo in relazione all'archiviazione del caso di violenza sessuale in Italia.

L'archiviazione, decisa dai giudici italiani, è stata al centro delle sue rimostranze, sottolineando la sua determinazione a perseguire la battaglia legale. La vicenda ha suscitato ampio dibattito e attenzione mediatica, soprattutto per il coinvolgimento di figure di rilievo e per le dinamiche processuali che hanno portato a diverse decisioni. L'istanza alla Corte europea rappresenta un passo significativo nel tentativo della donna di ottenere giustizia e di far valere i propri diritti, nonostante i precedenti sviluppi giudiziari.

Per quanto riguarda il caso di revenge porn, questo è stato dichiarato estinto dopo che Leonardo La Russa ha versato un risarcimento, ritenuto congruo dall'autorità giudiziaria. L'amico di La Russa jr., Tommaso Gilardoni, che aveva scelto il rito abbreviato, è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa. L'archiviazione del caso di violenza sessuale, motivata da diversi fattori, ha generato reazioni contrastanti e sollevato interrogativi sulla corretta applicazione delle norme procedurali.

La decisione della donna di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo è stata preceduta da una serie di sviluppi giudiziari che hanno coinvolto sia Leonardo Apache La Russa che Tommaso Gilardoni. La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto adeguato il risarcimento offerto da Leonardo La Russa, fissato a 25 mila euro, che la giovane donna ha rifiutato. La giudice ha motivato la sua decisione anche con il comportamento tenuto dall'imputato dopo i fatti, evidenziando una lettera depositata in udienza dove La Russa jr. esprimeva dispiacere e prendeva coscienza della sua condotta.

Il caso ha sollevato importanti questioni riguardanti la giustizia, la tutela delle vittime di violenza sessuale e l'applicazione delle leggi in materia. La decisione della donna di rivolgersi alla Corte europea evidenzia la sua persistente ricerca di giustizia e la volontà di non arrendersi di fronte alle decisioni prese in sede nazionale. La sentenza di condanna per revenge porn a carico di Gilardoni è stata oggetto di appello, testimoniando la continua attenzione e impegno della ragazza per vedere riconosciuti i propri diritti.

L'iniziativa legale presso la Corte europea rappresenta un ulteriore sviluppo in questa complessa vicenda giudiziaria, che continua a suscitare interesse e dibattito pubblico. Il coinvolgimento della Corte europea dei diritti dell'uomo, un organo sovranazionale con il compito di valutare le violazioni dei diritti umani, pone il caso sotto una nuova luce e apre la possibilità di un riesame dei fatti e delle decisioni prese in precedenza. La ricerca di giustizia, dunque, continua, con la donna che si affida a un'altra istanza per far valere le proprie ragioni.

Il procedimento giudiziario ha messo in evidenza le difficoltà e le sfide affrontate dalle vittime di violenza sessuale nel cercare giustizia, soprattutto quando coinvolgono figure di spicco della società. L'archiviazione del caso, il risarcimento e la condanna per revenge porn, insieme al ricorso alla Corte europea, dimostrano la complessità del caso e la necessità di approfondire le dinamiche processuali.





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