Caso maltrattamenti Treviso: genitori condannati per abuso su figlio tredicenne

La corte condanna il padre a 5 anni e mezzo e la madre a 4 anni per gravi maltrattamenti. La scoperta avviene grazie all'intervento scolastico e alle indagini dei carabinieri.

Una sentenza di primo grado ha condannato una coppia di genitori della provincia di Treviso per aver sistematicamente maltrattato il loro figlio di tredici anni. Il ragazzo, attualmente in prima media, ha subito gravi abusi domestici che sono stati portati alla luce grazie al coraggio dimostrato nel raccontare le torture subite agli insegnanti.

Scoperta della violenza nelle scuole

La vicenda è venuta a galla il 19 marzo del 2025, data coincidente con la festa del padre. Durante una lezione, la professoressa ha chiesto al ragazzo se avesse preparato un regalo per il genitore. La risposta è stata shockante: il bambino ha affermato di non festeggiare perché suo padre era cattivo e lo picchiava costantemente. Questa confessione ha innescato una reazione immediata da parte del corpo docente.

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Indagini dei carabinieri a domicilio

La docente ha immediatamente allertato la preside, aprendo un canale che ha portato la denuncia direttamente ai Carabinieri. I militari hanno avviato un'indagine approfondita, ascoltando il minore in forma protetta per garantire la sua sicurezza psicologica durante le dichiarazioni. Dalle deposizioni è emerso un quadro di sofferenza quotidiana e prolungata nel tempo.

Abusi quotidiani e frustate con cintura

Secondo quanto dichiarato dal ragazzo, la sua vita era dominata da un ciclo di lavoro forzato e punizioni fisiche. Ogni mattina veniva svegliato prestissimo per compiere lavori pesanti nella stalla di famiglia. Al ritorno da scuola, il lavoro riprendeva, senza mai lasciare spazio allo svolgimento dei compiti a casa o al riposo. Il padre utilizzava una cintura trasformata in frusta per colpire il figlio per qualsiasi motivo, anche il più banale.

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Ruolo dei fratelli e assenso della madre

La dinamica degli abusi non coinvolgeva solo il padre. Il ragazzo ha riferito che anche i suoi fratelli partecipavano alle aggressioni. Un episodio precedente aveva visto il minore arrivare a scuola con una ferita al viso, inizialmente attribuita a un fratello con una forca e successivamente smentita come una caduta in bicicletta. Le telecamere nascoste installate dai Carabinieri in casa hanno confermato la veridicità delle dichiarazioni del minore.

Condanne e sospensione della potestà

Alla luce delle prove video e delle testimonianze, l'accusa ha dimostrato che la madre non interveniva mai per proteggere il bambino dalle violenze. Di conseguenza, il tribunale ha condannato il padre a cinque anni e mezzo di reclusione e la madre a quattro anni. Entrambi i genitori sono stati inoltre sospesi dalla potestà genitoriale, rispettivamente per undici anni e otto anni, per tutelare il futuro del minore.