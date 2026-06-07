Caso Minetti, la testimone chiave ritratta: Non so nulla di festini a sfondo sessuale nel ranch uruguayano

La massaggiatrice uruguayana Graciela De Los Santos, che aveva accusato Nicole Minetti di partecipazione a festini con escort, sottoscrive una dichiarazione giurata in cui nega ogni conoscenza di attività illecite riconducibili all'ex consigliera. Il documento arriva a Milano dopo la chiusura dell'istruttoria della Procura generale per la grazia.

Il caso giudiziario che coinvolge Nicole Minetti , ex consigliera regionale lombarda condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato nel processo Ruby-Berlusconi , ha conosciuto una nuova svolta internazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a Milano è giunta una dichiarazione giurata redatta dalla massaggiatrice uruguayana Graciela Mabel De Los Santos. La donna, che nei mesi scorsi aveva rilasciato dichiarazioni alla stampa italiana su presunti festini con escort nel ranch Gin Tonic di Punta del Este, in Uruguay, di proprietà del compagno della Minetti, l'imprenditore Giuseppe Cipriani, ha quindi confermato ufficialmente il suo cambio di versione.

Il documento, sottoscritto alla presenza di un notaio in Uruguay nella seconda metà di maggio, è stato trasmesso attraverso l'Ambasciata italiana e quindi inviato alle autorità giudiziarie italiane. La vicenda era emersa a seguito di un'intervista concessa da De Los Santos al Fatto Quotidiano, nella quale ella sosteneva di essere stata testimone di incontri a sfondo sessuale organizzati nella tenuta uruguayana e affermava che Nicole Minetti non avesse modificato il proprio stile di vita dopo la condanna in Italia.

Tuttavia, la nuova deposizione notarile chiarisce espressamente che la dichiarante non ha alcuna conoscenza di un ruolo della Minetti in presunti giri organizzati di prostituzione all'interno della proprietà di Cipriani. La procura generale di Milano, competente per la richiesta di grazia presentata a favore dell'ex consigliera, aveva già concluso la propria istruttoria il 3 giugno, comunicando al Quirinale che le notizie pubblicate dalla stampa non trovavano riscontro negli accertamenti compiuti.

I magistrati non avevano proceduto a un interrogatorio diretto della De Los Santos poiché, in assenza di un procedimento penale in corso in Italia, le rogatorie internazionali con l'Uruguay non sono ammissibili. Inoltre, le dichiarazioni iniziali erano state contestate da testimonianze raccolte dalla difesa e ridimensionate dalla stessa donna in una successiva intervista a una televisione online uruguayana. Il documento notarile è pervenuto alle autorità italiane proprio il 3 giugno, quando l'istruttoria della procura generale era già stata chiusa.

Nei giorni successivi, l'atto è stato trasmesso dal Ministero della Giustizia al Quirinale. La rapidità della sua canalizzazione è stata determinata dalla considerazione che il contenuto, inequivocabile nella sua ritrattazione, non necessitava di ulteriori verifiche.

Il cambio di versione della massaggiatrice può essere interpretato in diverse chiavi: come una rettifica volta a correggere una verità precedentemente travisata; come una ritrattazione indotta da timori personali o da pressioni esterne; oppure come un tentativo di ridimensionare una vicenda che rischiava di assumere dimensioni eccessive. Resta il fatto che la principale testimone citata nelle polemiche sulla grazia afferma oggi, in un atto giurato, di non sapere nulla di attività di prostituzione organizzate riconducibili a Nicole Minetti.

La posizione della procura generale, che aveva già espresso parere favorevole all' concessione della grazia basandosi anche sul presunto cambio di vita della condannata, potrebbe ora trovare ulteriore conferma in questa dichiarazione





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