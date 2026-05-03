Caso Nordio-Minetti: Ranucci sotto accusa, il Ministro minaccia azioni legali

La trasmissione di Report solleva dubbi su un possibile conflitto di interessi del Ministro della Giustizia Nordio in relazione alla grazia concessa a Nicole Minetti. Nordio smentisce categoricamente le accuse e annuncia azioni legali. La Rai sembra non sostenere il giornalista Ranucci.

La vicenda che coinvolge il Ministro della Giustizia Carlo Nordio , Nicole Minetti , Giuseppe Cipriani e il giornalista di Report , Sigfrido Ranucci , continua a suscitare forti reazioni e interrogativi nell'opinione pubblica italiana.

Al centro dello scandalo, l'adozione di un bambino con disabilità da parte di Nicole Minetti, ex igienista dentale e figura legata al passato di Silvio Berlusconi, e la successiva richiesta di grazia presentata dalla stessa Minetti, data la necessità di assistenza continua per il bambino. La grazia, concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha sollevato un acceso dibattito, alimentato dalle accuse mosse da Ranucci durante la trasmissione di Bianca Berlinguer su Mediaset.

Il giornalista ha infatti rivelato, basandosi su una fonte anonima, che il Ministro Nordio avrebbe effettuato un viaggio in Uruguay, precisamente nel ranch di proprietà di Giuseppe Cipriani e frequentato da Nicole Minetti, proprio nel periodo in cui stava valutando la pratica di grazia per quest'ultima. Questa ricostruzione, secondo Ranucci, suggerirebbe un possibile conflitto di interessi e un'indebita influenza nella decisione di concedere la clemenza.

La Berlinguer ha riassunto la questione, sottolineando come Nordio, mentre era incaricato di fornire pareri al Quirinale riguardo alla grazia per Minetti, già condannata per induzione alla prostituzione e peculato, avrebbe incontrato direttamente i due adottanti del bambino nel loro ranch. Le affermazioni di Ranucci hanno immediatamente scatenato la reazione del Ministro Nordio, che è intervenuto in diretta televisiva per smentire categoricamente la ricostruzione dei fatti.

Il Ministro ha espresso sorpresa e indignazione di fronte alle accuse, definendole 'folli' e 'inventate di sana pianta'. Ha precisato di essere stato impegnato nella campagna per il referendum nei primi giorni di marzo e di aver effettuato una missione ufficiale in Uruguay e Argentina l'anno precedente o due anni prima, per accordi governativi. Nordio ha escluso con fermezza di aver incontrato Cipriani e Minetti, e di essere mai entrato nelle loro proprietà private.

Ha inoltre sottolineato che i suoi spostamenti sono accuratamente documentati e che la sua missione in Uruguay e Argentina era stata una trasferta ufficiale di tre giorni. Il Ministro ha concluso il suo intervento esprimendo la sua intenzione di adire le vie legali per tutelare la sua reputazione, ritenendo che le accuse mosse da Ranucci abbiano superato ogni limite di degrado morale e mediatico.

A supporto della sua versione, Nordio ha ricordato di essere stato in Uruguay il 3 marzo 2025 per incontrare il vicesegretario alla presidenza Diaz, confermando la sua presenza nel paese ma negando qualsiasi contatto con Cipriani o Minetti. La vicenda si complica ulteriormente con la notizia che Ranucci potrebbe non ricevere alcun sostegno da parte della Rai, l'azienda di servizio pubblico, dopo la trasmissione del servizio incriminato.

La situazione attuale è caratterizzata da un acceso confronto tra il Ministro della Giustizia e il giornalista di Report, con accuse reciproche e la minaccia di azioni legali. La credibilità di entrambe le parti è in gioco, e l'opinione pubblica è divisa tra chi crede alla versione di Nordio e chi, invece, ritiene che le rivelazioni di Ranucci sollevino interrogativi legittimi.

La mancanza di un sostegno da parte della Rai a Ranucci potrebbe essere interpretata come una forma di pressione sull'informazione e un tentativo di limitare la libertà di stampa. La vicenda solleva inoltre questioni più ampie riguardanti la trasparenza dei processi decisionali in ambito governativo, il ruolo dei media nel controllo del potere e la necessità di garantire un'informazione accurata e imparziale.

L'adozione di un bambino con disabilità, pur essendo un atto lodevole, è stata strumentalizzata e politicizzata, trasformandosi in un caso giudiziario e mediatico che rischia di oscurare la vera storia di questa famiglia. La richiesta di grazia, concessa dal Presidente Mattarella, è stata interpretata da alcuni come un atto di clemenza umanitaria, mentre da altri come un favore indebito a una persona condannata per reati gravi.

La vicenda continua ad evolversi e a tenere banco nel dibattito pubblico, con la speranza che la verità venga a galla e che la giustizia faccia il suo corso





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carlo Nordio Nicole Minetti Sigfrido Ranucci Report Grazia Uruguay Giuseppe Cipriani Rai Ministro Della Giustizia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scontro Nordio-Ranucci, il ministro pronto ad un'azione legale contro il conduttore di ReportL'ad Rai: 'Il Servizio Pubblico tutela un giornalismo fondato su fatti verificati, rigorosi. Non può tollerare che un'accusa a un ministro, o a qualsiasi cittadino, si basi su una fonte che si dichiara non verificata'

Read more »

Caso Minetti, Nordio farà causa a Ranucci per le dichiarazioni sul ranchIl ministro della Giustizia Carlo Nordio promuoverà nei prossimi giorni un'azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Sigfrido Ranucci, per le dichiarazioni rilasciate dal conduttore di Report al programma 'È sempre Cartabianca', su Ret...

Read more »

Nordio pronto ad azione legale contro RanucciPer le dichiarazioni del giornalista a 'È sempre Cartabianca'﻿

Read more »

Uruguay: Indagine sulla morte di due avvocati collegata a un'adozione che coinvolge Nicole MinettiLa procura uruguaiana indaga sulla morte di due avvocati in un incendio a Garzon, collegandola a una procedura di adozione che vede coinvolta Nicole Minetti. Nonostante le perizie suggeriscano un incidente, l'inchiesta rimane aperta e si concentra sul ruolo di uno degli avvocati nell'adozione di un minore uruguaiano.

Read more »

Caso Minetti, lunedì riunione dei magistrati titolari del fascicolo per fare il puntoSecondo il Foglio, il ministro della Giustizia Nordio farà causa al giornalista Ranucci per le dichiarazioni sul ranch

Read more »

Caso Minetti, i legali: nell’adozione riportate le sue vicende penaliNota di Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra: l’avvocata che è stata trovata carbonizzata era il tutore del minore e in tale veste aveva espresso un approfondito e motivato parere positivo all’adozione

Read more »