Caso Orlandi: Commissione Parlamentare chiede aggiornamenti sugli scavi alla Casa del Jazz

Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, Andrea De Priamo, ha inviato una lettera al prefetto di Roma Lamberto Giannini in merito agli scavi alla Casa del Jazz, chiedendo di essere informato su eventuali sviluppi rilevanti per l'inchiesta. Gli scavi, avviati per ricercare il corpo di un giudice scomparso, hanno suscitato interesse anche per possibili collegamenti con il caso Orlandi.

Secondo quanto si apprende da una missiva, condivisa con l'Ufficio di Presidenza (Udp), il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori , Andrea De Priamo , ha inviato una lettera al prefetto di Roma Lamberto Giannini in relazione agli scavi in corso presso la Casa del Jazz.

La comunicazione, a quanto risulta all'Adnkronos, esprime la richiesta formale di essere informati tempestivamente qualora venissero alla luce elementi di interesse per l'inchiesta parlamentare. La missiva sottolinea l'importanza di una collaborazione istituzionale, offrendo la piena disponibilità della Commissione ad approfondire eventuali risvolti. La Casa del Jazz, sito di interesse storico-giudiziario, sorge sull'area che un tempo ospitava la villa di Enrico Nicoletti, tesoriere della Banda della Magliana, successivamente confiscata. Gli scavi, avviati su iniziativa dell'ex magistrato Guglielmo Muntoni, miravano inizialmente a individuare il corpo del giudice Paolo Adinolfi, scomparso in circostanze misteriose. L'indagine, tuttavia, ha generato grande attenzione e speculazioni riguardo possibili connessioni con il caso di Emanuela Orlandi, portando anche la famiglia Orlandi a manifestare interesse verso le attività di scavo presso il centro culturale. I lavori di scavo alla Casa del Jazz riprenderanno a breve, come confermato dalle fonti. Il prefetto Giannini ha dichiarato di aver localizzato un "punto sensibile", alimentando ulteriormente le aspettative e l'interesse verso gli sviluppi futuri. La volontà della Commissione di restare vigile e collaborativa, manifestata attraverso la lettera, evidenzia l'impegno costante nella ricerca della verità, mantenendo alta l'attenzione su ogni possibile pista investigativa. L'interesse per gli scavi alla Casa del Jazz, unito alla delicata situazione della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, richiede un approccio investigativo cauto e scrupoloso, volto a evitare speculazioni e a garantire che ogni elemento venga valutato attentamente nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie. La collaborazione istituzionale, come auspicato nella missiva, risulta fondamentale per assicurare un'indagine efficace e trasparente, garantendo che ogni informazione utile venga condivisa e analizzata con la dovuta attenzione. La ricerca della verità, in casi così complessi e dolorosi, rappresenta un dovere morale e giuridico, richiedendo un impegno costante e una collaborazione sinergica tra le diverse istituzioni coinvolte. La ripresa degli scavi, annunciata di recente, costituisce un momento cruciale, poiché potrebbe portare alla luce nuovi elementi e fornire nuove piste investigative. L'attenzione mediatica e l'interesse pubblico testimoniano l'importanza di questo caso, che continua a suscitare emozioni e a sollecitare la ricerca di risposte. L'auspicio è che, attraverso un lavoro scrupoloso e coordinato, si possa fare luce sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, offrendo giustizia alle famiglie e alla memoria delle vittime. La lettera del presidente De Priamo al prefetto Giannini rappresenta un passo significativo in questa direzione, ribadendo l'impegno della Commissione a collaborare attivamente per il raggiungimento della verità





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