I Carabinieri del Ris hanno isolato la voce del telefonista anonimo sul caso Emanuela Orlandi. La cassetta audio, ritrovata nella casa dello zio Mario Meneguzzi, porta la firma di Claudio Martufi, ex agente Sisde.

I Carabinieri del Ris di Roma hanno condotto un'analisi forense avanzata sulla cassetta audio contenente la registrazione della famosa voce del telefonista anonimo nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. L'indagine ha portato all'identificazione di Claudio Martufi, ex agente del Sisde e uno dei primi investigatori ad accedere all'abitazione della famiglia Orlandi dopo la scomparsa della giovane nel 1983.

Identificazione tramite cassetta ritrovata nel 2004

Il Reparto Investigazioni Scientifiche ha isolato e analizzato la voce specifica registrata sulla cassetta, confrontandola con i数据库中 dei testimoni e delle forze dell'ordine. Il risultato dell'analisi fonica ha permesso di attribuire con certezza l'identificazione a Claudio Martufi. Questa scoperta rappresenta un passo significativo nella rinascita delle indagini sulla scomparsa di Emanuela, avvenuta nel cuore di Roma a via del Borgo Pio.

Also read Nuova cassetta audio caso Emanuela Orlandi: le voci dei telefonisti e la pista dell'Amerikano

La cassetta audio è stata rinvenuta nel 2004 durante una serie di perquisizioni execute su richiesta dei procure della Repubblica. Gli investigatori avevano setacciato le abitazioni di Mario Meneguzzi, lo zio di Emanuela, situate tra Rieti e Roma. Meneguzzi è deceduto più di dieci anni fa, ma i reperti conservati in quegli immobili hanno conservato tracce audio cruciali che sono state riattivate dalle indagini attuali.

Legami con la Commissione Bicamerale e il Sisde

Claudio Martufi è una figura già nota alle istituzioni parlamentari italiane. Circa un anno fa, è stato convocato dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi. Durante quella sede, Martufi ha dichiarato di essere stato tra i primi, insieme a Giulio Gangi, anch'egli allora giovane collaboratore del Sisde, ad entrare nell'abitazione della famiglia Orlandi immediatamente dopo la scomparsa.

Advertisement

In quell'occasione, durata circa due ore, Martufi ha richiesto la completa secretazione dell'audizione per proteggere la riservatezza delle informazioni trattate. La sua posizione all'interno delle forze di polizia e il suo ruolo iniziale nelle indagini sulla via del Borgo Pio lo rendono un elemento centrale per ricostruire la cronologia degli eventi dei primi giorni dopo la sparizione della ragazza.

Reazione della famiglia Orlandi e cautela legale

La famiglia Orlandi ha espresso una posizione di estrema cautela di fronte a queste nuove rivelazioni. La legale Laura Sgrò ha dichiarato che la notizia viene appresa tramite fonti giornalistiche e non attraverso canali ufficiali di indagine. Ha sottolineato la necessità di attendere conferme ufficiali e di comprendere quali passaggi operativi ha compiuto la procura per arrivare a questa identificazione.

La difesa ha espresso preoccupazione per il modo in cui informazioni così delicate sono state diffuse pubblicamente. Ha affermato che l'interesse principale è comprendere la genesi di questa nuova fase dell'indagine con la dovuta prudenza. La famiglia Orlandi ritiene importante proteggere anche le persone eventualmente coinvolte o identificate in questo processo investigativo, evitando speculazioni premature.

Focus sulla pista del femminicidio e caso Gregori

Parallelamente, la famiglia Gregori sta intensificando le richieste di approfondimenti specifici sul caso di Mirella Gregori, scomparsa nel 1983. Maria Antonietta Gregori, sorella della vittima, ha chiesto formalmente alla Commissione d'inchiesta di disporre una consulenza fonica per confrontare la voce dell'uomo indicato come l'Americano con quella di John, l'assistente dell'avvocato Gennaro Egidio.

Advertisement

La richiesta mira ad analizzare anche il ruolo dell'avvocato Egidio, noto per essere stato l'assistente legale di personaggi facoltosi. Maria Antonietta Gregori ha chiesto di approfondire le ragioni per cui alcune piste investigative, come quella degli americani telefonisti e gli appelli al presidente Sandro Pertini, hanno ricevuto troppo spazio rispetto ad altre线索 cruciali.

Chieste ispezioni al Bar Italia e Villa Torlonia

Un punto focale della nuova istanza riguarda il Bar Italia sulla Nomentana, l'ultimo luogo dove Mirella Gregori è stata vista viva prima di svanire nel nulla. La sorella della vittima ha interrogato sul perché l'avvocato Egidio, che per un periodo è stato anche avvocato degli Orlandi, non abbia mai richiesto ispezioni approfondite nei locali del bar o l'audizione di Sonia De Vito, amica del cuore di Mirella.

È stata inoltre richiesta un sopralluogo a Villa Torlonia. Secondo alcune testimonianze di amici, la ragazza si sarebbe recata in quella zona la sera della scomparsa. Queste nuove mosse legali indicano un desiderio di rivalutare le priorità investigative del passato, spostando l'attenzione verso una pista che punta al femminicidio e alle connessioni con figure legali influenti dell'epoca.