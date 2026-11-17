Arrestato a Bari un uomo di 34 anni accusato di aver adescato un minore su TikTok e WhatsApp, scambiando immagini esplicite e minacciandolo per ottenere foto intime senza contatto fisico.

Le indagini concluse dal Tribunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo, hanno portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 34 anni residente nella provincia di Bari. L'arresto segue la grave accusa di aver adescato e sfruttato un minore attraverso piattaforme digitali, una vicenda che ha avuto origine grazie alla tempestiva denuncia della madre della vittima.

L'indagine è partita quando la madre si è accorta delle conversazioni illecite intrattenute dal figlio con un adulto su social network e applicazioni di messaggistica. L'indagato avrebbe utilizzato TikTok e WhatsApp per avvicinare il bambino, fingendo di condividere interessi specifici legati ai videogiochi per conquistare gradualmente la fiducia della vittima, instaurando un rapporto di fiducia apparentemente inoffensivo ma pericolosamente calcolato.

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La dinamica dell'adescamento digitale

Nelle successive conversazioni private, il quarantunenne ha inviato al minore immagini sessualmente esplicite, inducendolo ripetutamente a rispondere con fotografie intime proprie. La condotta si è evoluta in un ricatto psicologico: l'uomo ha prospettato al bambino ripercussioni negative sulle sue relazioni sociali se non avesse continuato a inviare materiale compromettente, sfruttando la paura e l'insicurezza dell'adolescente per mantenerne il controllo.

Le condotte contestate, qualificate dalle autorità giudiziarie come inserite in un quadro di significativa gravità indiziaria, sono avvenute interamente online. È assente qualsiasi contatto fisico tra l'indagato e il bambino, una circostanza che rende la vicenda particolarmente significativa e critica sotto il profilo della prevenzione dei pericoli connessi all'utilizzo non controllato di smartphone, social network e applicazioni di messaggistica da parte dei più piccoli.

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Ricostruzione delle intercettazioni telematiche

Gli approfondimenti degli inquirenti, sviluppati anche tramite complesse intercettazioni telefoniche e telematiche, hanno permesso di risalire con certezza all'identità dell'uomo residente a Bari. La raccolta di prove ha delineato uno scenario molto più esteso rispetto al singolo episodio denunciato, rivelando abitudini comportamentali sistematiche e non occasionali nel targeting di minori.

Dagli accertamenti emerso che il 34enne frequentava abitualmente, in particolare durante le ore serali e notturne, gruppi e canali online a contenuto pornografico. In questi spazi digitali l'individuo cercava attivamente contatti per avviare chat private, mostrando un interesse palese e costante per materiale pedopornografico riguardante minori e proponendone attivamente lo scambio con altri utenti della rete.

Impatto sociale e prevenzione online

Questa vicenda sottolinea l'urgenza di un monitoraggio maggiore sull'uso dei dispositivi mobili da parte dei giovani. La natura remota del reato dimostra come i pericoli non siano solo legati all'incontro fisico, ma derivino da dinamiche di manipolazione psicologica che sfruttano la mancanza di esperienza digitale dei minori per costruirne la dipendenza emotiva e la complicità forzata.

La magistratura, con l'intervento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, ha confermato la necessità di tutelare la fascia giovane della popolazione da queste forme di criminalità silente. L'emissione della custodia cautelare rappresenta un segnale chiaro sulla severità con cui le autorità affrontano lo sfruttamento dei minori attraverso i canali digitali, punendo anche chi agisce senza mai lasciare l'ambiente virtuale.