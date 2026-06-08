Caso Perna: autopsia esclude legame diretto tra aggressione e morte, la famiglia chiede verità

Un uomo di 86 anni muore al Policlinico di Palermo dopo un'aggressione in ospedale. L'autopsia non conferma il nesso con il decesso ma le indagini proseguono. La testimonianza del figlio e le altre notizie dal fronte nazionale.

Gioacchino Perna , un uomo di 86 anni, è deceduto nei primi giorni di giugno al Policlinico di Palermo , dove era ricoverato, in seguito a una presunta aggressione all'interno della stessa struttura sanitaria.

La notizia ha subito destato allarme e interrogativi sulla sicurezza dei pazienti negli ospedali. L'autopsia, effettuata nelle scorse ore, ha escluso una correlazione diretta tra le lesioni riportate e il decesso, ma la Procura di Palermo continua a indagare per fare piena luce sull'accaduto, ricostruendo dinamiche e responsabilità. Abbiamo incontrato Roberto Perna, figlio della vittima, che ha voluto condividere la drammatica esperienza vissuta dalla famiglia, il profondo dolore per la perdita e i numerosi dubbi che ancora persistono.

Roberto racconta i giorni di ricovero del padre, le fasi successive all'aggressione e la complessa ricerca di verità, chiedendo risposte chiare su quanto accaduto. La vicenda solleva questioni urgenti sulla tutela dei degenti e sulla gestione degli episodi di violenza in ambulatori e reparti, un tema che tocca da vicino l'opinione pubblica e le istituzioni.

Nel frattempo, altre notizie segnano la cronaca italiana: a Catania una maxi operazione antimafia ha visto impegnati oltre 200 agenti contro un clan locale, con arresti e perquisizioni che hanno colpito il cuore delle attività illecite. A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, il crollo di una palazzina a seguito di un'esplosione ha provocato danni ingenti in via Trentino, con i vigili del fuoco intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l'area e soccorrere eventuali persone coinvolte.

Spostandosi al panorama politico e sociale, Marco Poggi, noto per la sua vicenda personale legata a video intimi e rapporti controversi, ha deciso di rilasciare una dichiarazione televisiva che riaccende il dibattito sulla privacy e sulle conseguenze mediatiche di simili episodi. La sua amicizia con Sempio e la nuova vita che sta cercando di costruire sono al centro dell'attenzione.

Infine, Palermo vede una trasformazione urbana e culturale con il quartiere della Vucciria che si prepara a diventare la prima Gay Street della Sicilia, un'iniziativa che suscita reazioni opposte tra chi la vede come una svolta di inclusione e chi come una mera provocazione. Questi fatti, insieme al caso Perna, disegnano un quadro variegato di tematiche che spaziano dalla sicurezza sanitaria alla lotta alla criminalità, dai disastri ambientali alle questioni di identità e diritti civili, evidenziando le molteplici sfide che interessano il Paese





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