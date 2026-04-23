Caso Pietracatella: Confermata l'intossicazione da ricina, sequestrato il cellulare di Alice Di Vita

La relazione del Maugeri di Pavia conferma la grave intossicazione da ricina per Sara e Antonella Di Vita. Sequestrato il cellulare della sorella Alice per accertare dinamiche e possibili responsabilità. Indagini a 360 gradi su medici, istituto agrario e negozi di prodotti agricoli.

La Procura di Larino ( Campobasso ) ha ricevuto la relazione del centro antiveleni Maugeri di Pavia riguardante il caso di Pietracatella , un evento tragico che ha scosso la comunità locale.

Il documento conferma inequivocabilmente una grave intossicazione da ricina come causa della morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, decedute rispettivamente il 27 e il 28 dicembre 2025. Questa conferma scientifica rafforza l'importanza delle indagini in corso e la necessità di accertare le responsabilità.

Le autorità hanno proceduto al sequestro del telefono cellulare di Alice Di Vita, figlia e sorella maggiore delle vittime, al fine di estrapolare dati che potrebbero rivelarsi cruciali per la comprensione della dinamica degli eventi. Questo sequestro è parte integrante di un'indagine più ampia che coinvolge cinque medici, attualmente indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.

Il procuratore di Campobasso, Nicola D'Angelo, ha sottolineato che si tratta di un atto dovuto, essenziale per garantire il diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti e per assicurare la corretta partecipazione agli accertamenti tecnici irripetibili. Gli accertamenti irripetibili, come rivelato dal programma televisivo Chi l'ha visto, si svolgeranno il 28 aprile presso gli uffici della Polizia Giudiziaria.

Durante questa fase, verranno estratti i dati contenuti nel telefono cellulare di Alice Di Vita, alla presenza dei legali della famiglia Di Vita e dei medici dell'ospedale di Campobasso che sono sotto indagine. L'analisi si concentrerà in particolare sui dati degli ultimi cinque mesi, da dicembre ad aprile, ma il sequestro potrebbe fornire elementi utili anche per un'altra indagine parallela, quella contro ignoti per omicidio premeditato, relativa all'avvelenamento da ricina.

La Procura è particolarmente interessata alle chat tra Alice, i suoi genitori e la sorella Sara, con l'obiettivo di ricostruire i rapporti familiari e le comunicazioni avvenute nelle ore immediatamente precedenti i decessi. Questo permetterà di valutare eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti. Oltre alle chat, verranno esaminate email e conversazioni sui social media con altri parenti e conoscenti, al fine di ottenere un quadro completo delle relazioni e delle interazioni della famiglia Di Vita.

Ulteriori analisi, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, riguarderanno le note presenti nel telefono, dove potrebbero essere annotati dettagli sui pasti consumati dalla famiglia tra il 22 e il 25 dicembre. Verrà inoltre acquisita la cronologia della navigazione su Internet e le rilevazioni sulle posizioni del telefono, per tracciare i movimenti e le attività online dei membri della famiglia. I risultati ottenuti dal laboratorio digitale dovrebbero essere disponibili entro 60 giorni, salvo eventuali imprevisti o necessità di ulteriori approfondimenti.

Parallelamente, gli investigatori della Squadra Mobile continuano a seguire diverse piste investigative, con la convinzione che la ricina sia stata reperita in un'area non lontana dal paese di Pietracatella, in provincia di Campobasso, data la presenza autoctona della pianta di ricino anche in Molise. Le indagini si sono concentrate sull'istituto agrario professionale di Riccia, situato a soli 17 chilometri da Pietracatella, frequentato da studenti e adulti del paese.

Secondo alcune indiscrezioni investigative, riportate da Repubblica, sarebbero state effettuate ricerche sulla ricina sui computer dell'istituto nei mesi precedenti all'avvelenamento. Sebbene questo possa essere un indizio, è anche possibile che l'argomento sia stato oggetto di studio nell'ambito del curriculum scolastico dell'istituto agrario, che tuttavia non risulta avere legami diretti con la famiglia Di Vita.

Le indagini si sono estese anche a diversi negozi di prodotti per l'agricoltura, al fine di verificare se la tossina della ricina possa essere contenuta in fertilizzanti o altri strumenti utilizzati nel settore. Infine, le autorità hanno ascoltato in audizione protetta, alla presenza di uno psicologo, i compagni di classe di Sara, per accertare se la ragazza avesse mai accennato a tensioni familiari o problemi personali. Gianni Di Vita, il padre delle vittime, potrebbe essere nuovamente sentito nelle prossime ore





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