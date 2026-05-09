Caso Razzismo in Serie A: Accuse Gravi tra Udinese e Cagliari

Keinan Davis accusa Dossena di razzismo dopo il match tra Udinese e Cagliari. Le società si scontrano con comunicati ufficiali opposti mentre Zaniolo sostiene il compagno.

La giornata della Serie A si è conclusa con un finale di partita che ha oscurato completamente il risultato sportivo. All'Unipol Domus, l' Udinese ha prevalso sul Cagliari con un netto punteggio di 2-0, ma l'attenzione si è spostata rapidamente dai gol alle tensioni nate nei minuti di recupero.

In un clima di forte carica agonistica, l'attaccante Keinan Davis e i suoi compagni di squadra hanno più volte sollecitato l'arbitro per segnalare episodi spiacevoli avvenuti in campo, accusando un avversario di aver pronunciato parole offensive. Il direttore di gara, percependo la gravità della situazione e la concitazione dei giocatori, ha deciso di interrompere il gioco per diversi minuti, consultandosi con l'assistenza del Var per verificare se fossero state dette parole discriminatorie.

Tuttavia, l'analisi video e i riscontri immediati non hanno portato a nessuna sanzione immediata né a prove evidenti di irregolarità, lasciando i giocatori bianconeri in uno stato di profonda frustrazione e rabbia. La tensione non si è esaurita con il fischio finale, ma si è spostata violentemente sui social network, trasformando l'episodio in un caso nazionale. Keinan Davis ha utilizzato Instagram per denunciare pubblicamente quello che definisce un atto di razzismo inaccettabile.

Attraverso una storia, l'attaccante ha pubblicato la foto del difensore cagliaritano Dossena, definendolo un codardo razzista e accusandolo esplicitamente di averlo chiamato scimmia durante l'incontro. A questa accusa si è unita la voce di Nicolò Zaniolo, che ha voluto manifestare la propria vicinanza al compagno di squadra con parole estremamente dure.

L'ex calciatore della Roma ha scritto che chi si permette di insultare i figli di un collega e di offendere un atleta per il colore della sua pelle non merita più di calcare i campi da gioco, definendo l'avversario non degno della qualifica di professionista e di collega. In risposta a quanto accaduto, l'Udinese Calcio ha rilasciato un comunicato ufficiale di estrema fermezza attraverso i propri canali istituzionali.

Il club friulano ha espresso la sua massima solidarietà a Keinan Davis, descrivendo gli insulti ricevuti come vergognosi e assolutamente inaccettabili in qualsiasi contesto. La società ha sottolineato come tali gesti danneggino profondamente l'immagine del calcio italiano e i valori universali dello sport, che dovrebbe essere un veicolo di inclusione e rispetto.

L'Udinese ha inoltre dichiarato l'intenzione di tutelare il proprio giocatore in ogni sede possibile, auspicando che gli organi di giustizia sportiva intervengano con rapidità e severità per fare chiarezza su un episodio che, se confermato, rappresenterebbe una macchia indelebile per l'intera competizione. La determinazione del club bianconero mette in luce la volontà di non lasciare che il razzismo trovi spazio all'interno del campionato.

Dall'altra parte, il Cagliari Calcio ha reagito con sconcerto, pubblicando a sua volta una nota ufficiale in cui manifesta profondo disappunto per le accuse mosse dall'Udinese. La società sarda ha ribadito con assoluta fermezza che la propria storia, i propri valori e la cultura sportiva del club non lasciano spazio a nessuna forma di discriminazione, razzismo o violenza, sia essa verbale o fisica.

Secondo il club rossoblù, l'episodio denunciato non ha trovato alcun riscontro oggettivo e quanto accaduto in campo sarebbe stato chiarito subito dopo la gara, nel pieno rispetto della verità dei fatti. Il Cagliari ha condannato ogni forma di razzismo in linea generale, ma ha respinto fermamente l'accusa specifica mossa contro il proprio atleta, definendola priva di riscontri concreti e basata su interpretazioni errate.

A completare il quadro delle dichiarazioni è intervenuto l'allenatore del Cagliari, Pisacane, che ha voluto difendere pubblicamente Alberto Dossena. Il tecnico ha spiegato di aver parlato sia con il giocatore che con il resto della squadra, ricevendo l'assicurazione che non fosse successo nulla di grave o discriminatorio. Secondo Pisacane, si sarebbe trattato semplicemente di scaramucce tipiche del gioco, i cosiddetti sportellati, che spesso avvengono durante i match ad alta tensione e che non vanno confusi con atti di odio.

L'allenatore ha concluso dichiarando di credere ciecamente nell'integrità umana di Dossena, chiudendo così ogni porta a qualsiasi ammissione di colpa interna. Questo scontro di versioni apre ora un capitolo complicato per la Lega Serie A, che dovrà decidere come procedere in assenza di prove video schiaccianti, basandosi su testimonianze contrastanti in un ambito dove la tolleranza verso il razzismo deve essere pari a zero





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