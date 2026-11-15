Caso Re, Milano: dettagli omicidio nonno 92 anni e fermo sospetti

Milano, il caso dell'anziano Nicola Luciano Re. Dettagli sulla truffa del falso carabiniere, la morte per trauma cranico e il fermo dei due giovani sospettati a Porta Romana.

La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta dettagliata sulla morte di Nicola Luciano Re, un uomo di 92 anni che ha perso la vita nel suo appartamento di via Lodovico Muratori, nel quartiere Porta Romana, a Milano. Gli eventi si sono svolti tra il 27 e il 28 ottobre, quando l'anziano è deceduto al Policlinico dopo essere stato trovato in gravissime condizioni fisiche.

Indizi chiave sulla scena del crimine

Sul tavolo della cucina degli investigatori hanno trovato elementi decisivi per ricostruire gli ultimi istanti di vita del signor Re. Accanto al piatto del pranzo, ancora intatto, erano posizionate delle pillole e tre portagioie aperti e vuoti. Era presente anche un foglio scritto a mano, redatto con la grafia dell'anziano vittima, che conteneva due frasi specifiche: "Non in possesso di alcun indumento legato al colpo" e "non possesso di armi legato al colpo".

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Le autorità giudiziarie definiscono questo documento un elemento probatorio di valore inestimabile. L'ipotesi degli inquirenti è che Nicola Luciano Re sia stato costretto a scrivere quelle dichiarazioni sotto forte pressione psicologica, indotto da qualcuno che si spacciava per un carabiniere. Accanto al foglio, i Carabinieri hanno recuperato anche i documenti di identità dell'anziano e la sua carta di debito, suggerendo un tentativo di furto sistematico.

Ricostruzione telefonica e dinamica dell'aggressione

L'analisi del cellulare di Re ha fornito una cronologia precisa degli eventi. Dopo le ore 13.00 del 27 ottobre, sono state registrate due chiamate entranti: una di otto minuti e una successiva di 23 minuti. Quest'ultima conclusione temporale coincide con il momento in cui, secondo la squadra mobile, uno dei due giovani sospetti avrebbe bussato alla porta dell'appartamento, mentre l'altro rimaneva in attesa all'esterno.

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La volante dei Carabinieri è intervenuta intorno alle 17.48, su segnalazione della figlia del defunto e dopo l'arrivo del soccorso 118. Re giaceva lungo il corridoio d'ingresso, disteso sulla schiena e in stato di semincoscienza. Stringeva con forza una sedia di legno rovesciata, elemento che ha subito attirato l'attenzione degli agenti presenti sul luogo.

Conflitto fisico e cause del decesso

All'interno dell'abitazione è stata rinvenuta una scatola con fodera blu, normalmente custodita nell'armadio della camera da letto, ma priva dei preziosi contenuti. Nella lista redatta dalla figlia erano elencati monili d'oro e fedi nuziali, tutti scomparsi. L'anta dell'armadio è stata trovata socchiusa. Inizialmente si ipotizzò un malore con relativa caduta accidentale, ma l'autopsia ha smentito questa tesi.

I referti medici hanno accertato che la causa del decesso di Nicola Luciano Re è stata un grave trauma cranico, caratterizzato da fratture ossee ed estese emorragie cerebrali. Gli esiti dell'esame clinico hanno permesso agli investigatori di escludere con certezza qualsiasi ipotesi di morte naturale o incidente domestico, spostando l'indagine verso un atto di violenza volontaria.

Intercettazioni e nuovi arresti

Le indagini si sono concentrate su due giovani di 19 e 22 anni, ora fermi e considerati gravemente indiziati di omicidio e rapina aggravata. Le intercettazioni telefoniche avvenute il 13 novembre presso la Questura di Milano hanno registrato dialoghi preoccupanti. Un sospetto ha dichiarato: "Non l'ho spinto forte, è lui che è inciampato nella sedia", mentre l'altro ha ammesso: "Nessuno sapeva che ho colpito l'uomo tranne te".

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Il video di videosorveglianza ha catturato i due giovani mentre camminavano insieme, con uno dei due che gettava un cappello in un'aiuola per non essere riconosciuto. Le telecamere hanno anche filmato il loro spostamento in metropolitana verso Rogoredo e successivi cambi d'abito, corroborando la tesi di un omicidio pianificato. L'accusa attribuisce a entrambi un altro furto a Varese, dopo la morte del signor Re.

Procedura legale e custodie cautelari

I due giovani, interrogati davanti al giudice per le indagini preliminari, hanno esercitato il diritto di non rispondere e restano detenuti in carcere. La Procura di Milano sta attendendo la decisione ufficiale sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare, fissata per lunedì 16 novembre. L'ipotesi dell'accusa sostiene che un solo giovane sia entrato fisicamente nell'abitazione, ma entrambi siano coinvolti nella responsabilità penale dell'omicidio.