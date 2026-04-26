Caso Rocchi: Nuove Indagini e Richiesta Atti a Milano

La Procura federale apre un nuovo fronte nell'inchiesta su Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, a seguito di accuse da parte della Procura di Milano. Richiesta di atti e interrogatorio in programma per il 30 aprile.

La Procura federale ha reagito prontamente all'avviso di garanzia emesso nei confronti di Gianluca Rocchi . Giuseppe Chinè, responsabile dell'inchiesta, ha immediatamente richiesto gli atti dell'indagine in corso alla Procura della Repubblica di Milano, con un'udienza chiave prevista per il 30 aprile, durante la quale Rocchi sarà interrogato.

La situazione attuale si discosta significativamente dalle precedenti indagini, archiviate un anno fa. L'indagine precedente, avviata a seguito di una segnalazione del 21 maggio 2025 da parte dell'assistente arbitrale Domenico Rocca – in una lettera che lamentava valutazioni ingiuste ma non menzionava designazioni pilotate – si concentrava su due episodi specifici: la modifica del voto dell'assistente Perrotti dopo la partita Lazio-Genoa del 27 ottobre 2024 e una segnalazione di un rigore comunicata bussando al vetro della sala Var a Lissone, per allertare Daniele Paterna e Simone Sozza.

Per accertare la verità, la Procura Figc ha condotto una serie di audizioni approfondite. Rocca, ascoltato il 30 maggio 2025, ha confermato i due episodi. Rocchi, il 12 giugno, ha ribadito il suo dovere di designare gli arbitri più competenti, negando qualsiasi coinvolgimento nei casi di Lazio-Genoa e Udinese-Parma.

Anche Riccardo Tozzi, osservatore tecnico, ha testimoniato il 16 giugno, affermando di aver modificato il voto di Perrotti dopo aver rivisto un video e negando categoricamente di averne discusso con Rocchi, sottolineando che Rocchi non avrebbe mai agito in quel modo. Per quanto riguarda l'episodio della 'bussata' a Lissone, Paterna e Sozza, sentiti il 10 luglio, hanno negato che Rocchi abbia bussato al vetro per segnalare il rigore, ricordando di indossare cuffie insonorizzate.

Lo stesso Rocca aveva ammesso di non essere certo che dietro al vetro ci fosse Rocchi. Queste testimonianze hanno portato all'archiviazione del procedimento a carico di Rocchi il 29 luglio, con l'approvazione della Procura Generale dello Sport presso il Coni. La denuncia di Rocca è stata ritenuta infondata, motivata da ragioni personali, tanto che Rocca stesso ha espresso dubbi sulla sua stessa azione se avesse avuto le stesse opportunità di carriera.

L'indagine è stata condotta in modo completo e trasparente, senza tentativi di occultamento. È importante sottolineare che si tratta di un'indicazione data dal designatore, non da un dirigente di un club, e una eventuale violazione del Codice di giustizia sportiva, relativa all'articolo 4 sui principi di lealtà, correttezza e probità, non avrebbe comportato sanzioni eccessivamente severe.

Tuttavia, la vicenda Rocchi non è conclusa sotto il profilo sportivo. L'archiviazione è stata fatta 'allo stato degli atti', senza considerare le accuse dei pm milanesi riguardanti la presunta manipolazione della designazione dell'arbitro Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2025 e di Doveri nella semifinale di Coppa Italia Inter-Milan, con l'obiettivo di escluderli dalla finale. La giustizia sportiva deve ancora esaminare questi aspetti.

Il primo passo è stato compiuto ieri con la richiesta degli atti a Milano, attesi nei prossimi giorni o dopo l'interrogatorio di Rocchi del 30 aprile. Se emergeranno nuovi elementi, verrà aperto un nuovo fascicolo





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gianluca Rocchi Calcio Arbitri Procura Indagine

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Garlasco: nuova pista e audio depositati in Procura a MilanoDepositate nuove prove audio nel caso Garlasco che potrebbero indicare pressioni sulle indagini e depistaggi, coinvolgendo nuovamente Andrea Sempio. La criminologa Roberta Bruzzone aveva già menzionato l'esistenza di questo materiale.

Read more »

Procura generale di Milano valuta revisione processo Stasi, Pg Nanni: studio carte né facile né ...La Procura generale di Milano esaminerà nuove prove e consulenze che potrebbero modificare la sentenza di condanna di Alberto Stasi per l'omicidio del 2007.

Read more »

Indagine della Procura di Milano su presunta interferenza VAR in Udinese-Parma: Rocchi indagatoLa Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, per concorso in frode sportiva in relazione alla partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Si ipotizza un intervento per influenzare l'assegnazione di un rigore all'Udinese.

Read more »

Caso Rocchi, il capo della Procura generale dello Sport chiede una relazione immediata a ChinèArrivano ulteriori aggiornamenti sul caso Rocchi da La Presse. Ugo Taucer, capo della Procura generale dello Sport, ha chiesto al responsabile della Procura della FIGC Giuseppe Chinè una relazione im

Read more »

Rocchi indagato, fonti federali: 'Esposto su Udinese-Parma archiviato con ok procura CONI'(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Procura federale, apprende l'ANSA da fonti Federcalcio, ha chiesto questa mattina gli atti alla Procura della Repubblica di Milano sul caso di Gianluca Rocchi, 'prima ancor

Read more »

Chinè archiviò tutto il caso Rocchi, ora il Coni vuole fare luce: la richiesta immediataSullo scandalo Aia si sta muovendo anche la Procura generale dello Sport

Read more »