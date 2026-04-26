Caso Rocchi-VAR: La Procura Federale chiarisce la sua posizione

La Procura Federale della FIGC ha rilasciato una nota ufficiale per smentire notizie infondate e spiegare l'esito dell'indagine sul presunto intervento esterno nel VAR durante Udinese-Parma. L'indagine non ha rilevato irregolarità a carico di alcun tesserato AIA e la Procura è pronta a riaprire il caso in caso di nuovi elementi.

La Procura Federale della FIGC , guidata da Giuseppe Chinè, ha rilasciato una nota ufficiale per chiarire la posizione relativa alle indagini riguardanti presunte irregolarità nel sistema VAR durante la partita Udinese-Parma .

La presa di posizione è stata motivata dalla diffusione di notizie inaccurate e prive di fondamento da parte di alcuni organi di stampa, che miravano, secondo la Procura, a screditare il lavoro scrupoloso e puntuale svolto. Il procuratore Chinè ha confermato di aver ricevuto, in data 21 maggio 2025, un esposto firmato dall'assistente arbitrale Domenico Rocca, il quale segnalava un presunto intervento esterno nella sala VAR da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi durante la suddetta partita.

In seguito alla ricezione dell'esposto, la Procura Federale ha immediatamente avviato un'indagine sportiva, agendo nel pieno rispetto delle norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L'indagine ha previsto l'audizione di tutte le persone coinvolte e potenzialmente a conoscenza dei fatti descritti nell'esposto. Sono state raccolte testimonianze da tutti i soggetti presenti nella palazzina di Lissone, sede operativa del VAR.

Al termine di questa fase istruttoria, e dopo un'attenta analisi delle testimonianze raccolte, non sono emerse evidenze di condotte disciplinarmente rilevanti a carico di alcun tesserato dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA). Questa conclusione ha portato la Procura Federale a proporre, nel luglio 2025, alla Procura Generale dello Sport presso il CONI di disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare sportivo.

La proposta di archiviazione è stata basata sugli atti di indagine compiuti e, in particolare, sul contenuto delle dichiarazioni rese da tutti gli auditi, che non hanno confermato le accuse iniziali. La Procura Generale dello Sport ha condiviso tale proposta, confermando l'assenza di elementi sufficienti per proseguire con l'azione disciplinare. Il procuratore Chinè ha inoltre sottolineato la disponibilità della Procura Federale a riaprire l'indagine sportiva qualora emergessero nuovi elementi di prova rilevanti.

In riferimento alle indagini parallele condotte dalla Procura della Repubblica di Milano, riguardanti possibili illeciti penali, Chinè ha ribadito la prassi consolidata del suo ufficio di collaborare con le autorità giudiziarie. Ha confermato di essere già in contatto con gli inquirenti milanesi e di aver formalmente richiesto, nella data del giorno precedente alla pubblicazione della nota, gli atti dell'indagine penale, per poterli valutare e, se necessario, avviare o riaprire l'indagine sportiva.

Questa procedura è standard per la Procura Federale in tutti i casi in cui procedimenti penali possano avere un impatto sulla disciplina sportiva. L'obiettivo è garantire la massima trasparenza e collaborazione tra le diverse autorità competenti, assicurando che eventuali irregolarità siano adeguatamente investigate e sanzionate, nel rispetto delle rispettive competenze e procedure. La Procura Federale si riserva quindi il diritto di agire in autonomia, qualora emergessero elementi di prova nuovi e ritenuti decisivi per l'accertamento di responsabilità disciplinari sportive





CorSport / 🏆 41. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Procura Federale FIGC Gianluca Rocchi VAR Udinese-Parma Indagine Sport Calcio Domenico Rocca Inchiesta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso Garlasco: nuova pista e audio depositati in Procura a MilanoDepositate nuove prove audio nel caso Garlasco che potrebbero indicare pressioni sulle indagini e depistaggi, coinvolgendo nuovamente Andrea Sempio. La criminologa Roberta Bruzzone aveva già menzionato l'esistenza di questo materiale.

Read more »

Indagine della Procura di Milano su presunta interferenza VAR in Udinese-Parma: Rocchi indagatoLa Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, per concorso in frode sportiva in relazione alla partita Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Si ipotizza un intervento per influenzare l'assegnazione di un rigore all'Udinese.

Read more »

«Gianluca Rocchi ha scelto arbitri graditi all'Inter: così ha mosso le sue pedine», le accuse della Procura. E spunta un caso VarLa Procura di Milano ha acceso i riflettori sul sistema delle designazioni arbitrali: al centro...

Read more »

Caso Rocchi, il capo della Procura generale dello Sport chiede una relazione immediata a ChinèArrivano ulteriori aggiornamenti sul caso Rocchi da La Presse. Ugo Taucer, capo della Procura generale dello Sport, ha chiesto al responsabile della Procura della FIGC Giuseppe Chinè una relazione im

Read more »

Rocchi indagato, fonti federali: 'Esposto su Udinese-Parma archiviato con ok procura CONI'(ANSA) - ROMA, 25 APR - La Procura federale, apprende l'ANSA da fonti Federcalcio, ha chiesto questa mattina gli atti alla Procura della Repubblica di Milano sul caso di Gianluca Rocchi, 'prima ancor

Read more »

Rocchi indagato, la Procura Federale chiede gli atti a Milano: cosa può succedere a livello sportivoIl procuratore sportivo Chiné ha già chiesto gli atti ai magistrati milanesi sull'inchiesta in cui è indagato il designatore Rocchi. Cosa può succedere ora?

Read more »