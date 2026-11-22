La famiglia di Salvatore Abrunzo tratta con l'Asl Napoli 3 Sud il risarcimento per la morte del neonato. Parallelamente, l'inchiesta penale esplora le dinamiche del parto e il cordone ombelicale.

Il piccolo Salvatore Abrunzo è deceduto il 28 marzo 2024 a Torre Annunziata, dopo quaranta giorni di agonia seguiti al parto avvenuto presso l' Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. I genitori del bambino, Rachele e Ludovico, assistiti dall'avvocato Gennaro Ausiello, hanno formalmente avviato una trattativa con l' Asl Napoli 3 Sud per quantificare il risarcimento del danno subito dalla famiglia in sede civile.

Trattativa civile con l'assicurazione sanitaria

La famiglia ha trasmesso all'azienda sanitaria le perizie mediche e la documentazione prodotta, che sono state inviate alla compagnia assicurativa dell'Asl per l'esame. L'ente sanitario sta attualmente valutando gli atti ricevuti dalla difesa, mentre i genitori attendono una convocazione a breve per avviare il confronto diretto. L'obiettivo è valutare una possibile definizione della controversia esclusivamente sul piano civilistico, separandola dal contesto penale.

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Indagine penale e contestazioni alla Guardia di Finanza

Il fronte civile procede parallelamente alle indagini penali, le quali non sono condizionate in alcun modo dagli sviluppi del risarcimento. I genitori si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, riservandosi di agire contro i sanitari coinvolti dinanzi al giudice civile. L'indagine della Procura di Torre Annunziata ha portato a contestazioni più ampie delle semplici responsabilità assistenziali durante il parto.

Accuse su documentazione clinica e nodo ombelicale

La Guardia di Finanza, coordinata dalla sostituta procuratrice Marta Agostini e dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha emerso presunte alterazioni della documentazione clinica e versioni concordate tra alcuni sanitari. Gli inquirenti ipotizzano che i medici in sala operatoria non abbiano adottato le manovre necessarie, esponendo il bambino a sofferenza e danni irreversibili evitabili. Una ricostruzione accusatoria che suggerisce come l'evento, pur apparso imprevedibile, fosse in realtà prevenibile.

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Ipothesi di depistaggio e alterazione delle prove

Un elemento chiave dell'inchiesta riguarda la presunta realizzazione artificiale di un nodo sul cordone ombelicale, successivamente fotografato. L'accusa sostiene che la distruzione del cordone insieme alla placenta abbia contribuito a costruire una versione dei fatti alternativa, ingannando inizialmente gli inquirenti e portando la Procura a richiedere l'archiviazione. Questa dinamica è stata descritta come un depistaggio che ha distorto le prime valutazioni sulla dinamica della morte.

Attesa per verità giudiziaria e risarcimento

Per Rachele e Ludovico rimane una doppia attesa: quella della convocazione da parte dell'Asl per la discussione del risarcimento e quella di una verità giudiziaria completa. Dopo quasi tre anni di domande e battaglie, la famiglia cerca risposte definitive sulla morte del figlio. La perdita di Salvatore Abrunzo rappresenta una ferita impossibile da rimarginare per i genitori, che continuano a chiedere giustizia oltre al semplice indennizzo economico.