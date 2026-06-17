Caso Saman Abbas, la Cassazione chiede la conferma degli ergastoli per la famiglia

La Procura generale della Corte di Cassazione ha chiesto di confermare le condanne all'ergastolo per i familiari di Saman Abbas, la 18enne uccisa nel 2021 a Novellara. Secondo l'accusa, l'omicidio è stato premeditato e motovato dalla volontà di punire la libertà della ragazza.

La Corte di Cassazione ha chiesto la conferma degli ergastoli per i familiari di Saman Abbas , la diciottenne pachistana uccisa a Novellara tra il 30 aprile e il primo maggio 2021.

Secondo la Procura generale, si tratta di un omicidio premeditato e organizzato dalla famiglia per punire la libertà e le scelte autonome della ragazza. Le condanne riguardano quattro ergastoli per i familiari accusati di omicidio e occultamento di cadavere, oltre a una pena di 22 anni per lo zio. I giudici hanno sottolineato che Saman non poteva decidere liberamente della propria vita a causa dell'oppressione del contesto familiare.

Il corpo della giovane è stato ritrovato solo nel novembre 2022, dopo che lo zio, arrestato a Parigi, ha collaborato indicando il luogo della sepoltura. L'inchiesta ha accertato che l'omicidio è avvenuto nel vialetto vicino alla casa di famiglia e che il movente era la volontà di punire la ragazza per il suo desiderio di autonomia, in contrasto con le regole tradizionali del suo ambiente d'origine.

Durante il processo di merito, la ricostruzione dei fatti è cambiata più volte: i cugini, inizialmente assolti, sono stati poi condannati all'ergastolo in appello con il riconoscimento delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti. La Procura generale ha definito la vicenda "inequivocabile" e ha ribadito la necessità di confermare le pene, ritenendo che il delitto sia stato compiuto con fredda pianificazione e con la complicità di più membri della famiglia.

Il caso ha scosso l'opinione pubblica per la sua crudezza e per le dinamiche di controllo e di violenza familiare che hanno portato all'omicidio. La sentenza della Cassazione, attesa nei prossimi mesi, dovrà confermare o meno la condanna all'ergastolo per i principali imputati, chiudendo uno dei processi più seguiti degli ultimi anni per violenza di genere e contro le donne





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