Caso Shaun Evans: la FIFA assolve l'assistente VAR accusato di gesto suprematista

Il support VAR Shaun Evans è stato accusato di aver mostrato un simbolo di estrema destra durante una partita. L'arbitro si è difeso sostenendo un movimento involontario. LaCommissione Disciplinare FIFA ha chiuso il caso senza sanzioni.

Il direttore di gara assistente al video arbitro (support VAR ) Shaun Evans è stato coinvolto in una controversia dopo che è apparso mostrare un presunto simbolo associato all'estrema destra, specificamente legato ai suprematisti bianchi , durante una partita.

L'episodio ha scatenato forti polemiche sui social media. Evans si è difeso attraverso un comunicato ufficiale, negando categoricamente di aver compiuto intenzionalmente il gesto, spiegando che potrebbe trattarsi di un movimento involontario ripetuto più volte durante la partita mentre teneva una penna tra le dita, senza rendersi conto di quanto stesse facendo. Ha espresso rammarico per l'interpretazione data al gesto, confermando il suo impegno nell'arbitrare la Coppa del Mondo come più grande onore della sua carriera.

La FIFA, attraverso la Commissione Disciplinare indipendente, ha condotto un'indagine e ha comunicato di non aver riscontrato alcuna violazione del Codice Disciplinare, chiudendo il caso. La notizia è stata data dall'ente organizzatore della Coppa del Mondo 2026.

Parallelamente, il testo riporta numerose altre notizie calcistiche in modo frammentario: si parla della situazione allenatori in Serie A con Sarri vicino all'Atalanta e diverse squadre ancora senza tecnico, del caos Milan legato al possibile arrivo di Amorim e alle accuse di Rangnick, della Juventus con Carnevali in un ruolo simile a Marotta, dell'Inter e dei possibili movimenti di mercato, della Fiorentina che nega la vendita. Trasferimenti e voci anche per il Como con Nico Paz, per l'Empoli con Shpendi, per il Grosseto con Lucarelli, per il Bari con l'iscrizione completata, per la Ternana Women con rinnovi.

Inoltre, menzione di podcast, di Zaniolo all'Udinese e di un riferimento a un gruppo editoriale con Tuttomercatoweb.com. Il testo, nella sua forma originale, mescola la storia di Evans con numerosi titoli e frammenti di altre notizie in modo disordinato, senza un filo narrativo coerente





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