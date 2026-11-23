Il cavallo So You Are, arrivato ottavo alla Melbourne Cup del 3 novembre 2026, è stato trovato in un cassone a Sydney dopo la morte per colica. La famiglia Ramsey chiede giustizia.

Un cavallo nato per l'eccellenza sportiva è finito dimenticato tra i rifiuti solidi urbani, trasformando una tragedia veterinaria in uno scandalo nazionale di proporzioni inaudite in Australia. La vicenda riguarda So You Are, un equino di cinque anni che aveva recentemente preso parte alla Melbourne Cup, una delle competizioni ippiche più prestigiose e seguite del continente, classificandosi all'ottavo posto. Solo pochi giorni dopo la competizione, una grave patologia digestiva ne aveva compromesso in modo irreversibile le condizioni di salute, portando il team veterinario a prendere la difficile decisione di procedere con l'eutanasia per porre fine alle sofferenze dell'animale.

Cronologia degli eventi e contesto sportivo

So You Are aveva corso la Melbourne Cup il 3 novembre 2026, una data che segnava un momento cruciale nella sua carriera sportiva e nei successi del suo allevatore. Montato dalla fantina Rachel King e allenato da Bjorn Baker, il castrone aveva concluso la gara all'ottavo posto, dimostrando un'eccellenza tecnica che si rifletteva nel suo palmarès di otto vittorie complessive. Durante la sua carriera, il cavallo aveva accumulato premi per un valore totale di circa 1,4 milioni di dollari australiani, affermandosi come un soggetto di alto profilo nel panorama delle corse locali. Per la famiglia Ramsey, il proprietario e allevatore, questa partecipazione rappresentava il culmine di un percorso condiviso, sostenuto dal coinvolgimento emotivo e finanziario di numerose persone legate alla carriera del cavallo.

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Nonostante il risultato positivo alla Cup, le sorti di So You Are cambiarono drasticamente nelle settimane successive. Dopo la competizione, l'animale era stato trasferito in una struttura specializzata dove avrebbe dovuto trascorrere un periodo di riposo e recupero. Le sue condizioni sembravano stabilizzarsi, ma la situazione precipitò improvvisamente. Lunedì 16 novembre, So You Are manifestò i sintomi classici di una grave colica, una patologia gastrointestinale nei cavalli che può presentarsi con quadri clinici estremamente gravi e dolorosi. L'animale fu immediatamente trasportato al REC Equine Specialists, un centro veterinario di eccellenza situato a Horsley Park, nella parte occidentale di Sydney, specializzato in medicina e chirurgia equina avanzata.

La colica richiese un intervento chirurgico immediato e complesso. Nonostante i tentativi dell'équipe veterinaria e le cure intensive dedicate, non fu possibile salvare la vita del cavallo. La morte di So You Are, avvenuta in un contesto clinico professionale, avrebbe dovuto seguire protocolli rigorosi per la gestione della carcassa. Tuttavia, la mancanza di trasparenza sulle successive operazioni di smaltimento avrebbe aperto la strada a una delle scoperte più indignanti dell'anno nel mondo dello sport ippico australiano.

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La scoperta shock e la reazione pubblica

La vicenda è passata dalla cronaca interna alla sfera pubblica nel pomeriggio di martedì 17 novembre, quando Gregg Jowett si trovava presso un impianto di trattamento dei rifiuti a Sydney. Jowett, un uomo comune non legato inizialmente al mondo ippico, ha scoperto il corpo di un cavallo all'interno di un cassone dei rifiuti, una scena che ha immediatamente violato le aspettative di decoro e rispetto per gli animali. Jowett ha registrato un video del luogo e lo ha pubblicato sui propri profili social, dando il via a una reazione a catena immediata.

Nelle immagini diffuse da Jowett si vedeva chiaramente il corpo dell'animale abbandonato tra i rifiuti, una visuale che ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti dei social media e degli ambienti legati alle corse ippiche. Jowett si è espresso con forte indignazione nel video, commentando: "Sono alla discarica. È un fottuto cavallo. Hanno scaricato un cavallo in un fottuto cassone dei rifiuti". Subito dopo, ha aggiunto: "Sono piuttosto scioccato da questa cosa; non è normale. Per favore, fatemi sapere se sbaglio, ma non è normale". In un primo momento, Jowett non sapeva che l'animale fosse proprio So You Are, né che si trattasse di un cavallo che aveva partecipato alla Melbourne Cup appena due settimane prima.

La diffusione del filmato ha trasformato un episodio inizialmente circoscritto alla gestione dei rifiuti in un caso nazionale che ha investito l'intero settore delle corse australiane. La visualizzazione del corpo di un cavallo da corsa di alto valore, finito in una discarica pubblica, ha sollevato interrogativi urgenti sulla catena di custodia post-mortem e sulla responsabilità legale ed etica delle strutture coinvolte. L'indignazione pubblica non era solo verso il metodo di smaltimento, ma verso l'insensibilità percepita nell'abbandono di un animale che aveva rappresentato un simbolo di eccellenza sportiva.

Le posizioni dei stakeholder e le richieste di giustizia

La reazione più dura e determinata è arrivata da Stuart Ramsey, proprietario e allevatore di So You Are, che ha chiesto un'indagine completa per ricostruire le circostanze in cui il corpo dell'animale è stato lasciato nel cassone. Ramsey, con toni feroci, ha dichiarato: "Dovrebbe esserci un indagini completa. Qualcuno deve pagare per quello che è successo, è semplicissimo". Per la famiglia Ramsey, la perdita di So You Are non è stata solo una questione economica o sportiva, ma un colpo emotivo devastante. "Era molto più di un semplice cavallo da corsa. Ha riunito la nostra famiglia, e pensare allo stress che la famiglia sta affrontando adesso a causa di tutto questo è una vergogna assoluta", ha spiegato Ramsey.

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L'allevatore ha ricordato anche la trasferta organizzata per assistere alla Melbourne Cup, sottolineando il valore comunitario del cavallo. "Abbiamo portato una trentina di persone a Melbourne per la corsa. So You Are ci ha riuniti tutti, come soltanto un cavallo sa fare. È molto triste che sia successo tutto questo", ha aggiunto Ramsey. L'indignazione dell'allevatore si è focalizzata principalmente sul modo in cui sono state gestite le operazioni successive alla morte dell'animale, con accuse dirette verso i responsabili decisionali.

Secondo quanto affermato da Ramsey, alla famiglia non sarebbe stata offerta la possibilità di occuparsi direttamente della sepoltura del cavallo nella propria proprietà, il Turangga Stud, un allevamento situato nella Hunter Valley. "Avrebbero dovuto assumersi la responsabilità. Non è stata colpa dell'impresa incaricata del trasporto: è stata colpa loro. Erano loro ad avere il cavallo sotto la propria responsabilità", ha contestato il proprietario. Ramsey ha chiarito di non riferirsi a tutto il personale, ma specificamente ai responsabili e a coloro che hanno preso le decisioni finali sulla destinazione della carcassa, invocando una piena luce sulle responsabilità legali ed etiche.

Impatto concreto e prossimi passi processuali

Il caso So You Are ha portato alla luce lacune potenziali nei protocolli di gestione dei cavalli dopo la morte, sollevando domande sul perché un animale di tale valore e notorietà sia finito in un luogo di smaltimento dei rifiuti urbani. La famiglia Ramsey sta aspettando con impazienza i risultati dell'indagine richiesta, che potrebbero determinare conseguenze legali significative per le strutture o le persone coinvolte nella gestione della carcassa. L'evento ha inoltre messo in discussione la fiducia del pubblico verso le garanzie di rispetto verso gli animali da competizione.

Per il settore ippico, questo scandalo rappresenta un momento di riflessione critica sulle procedure di fine carriera e di gestione della salute degli animali. La pressione pubblica esercitata dalla divulgazione del video di Gregg Jowett e dalle dichiarazioni di Stuart Ramsey potrebbe portare a revisioni normative più severe. La comunità delle corse australiane osserva ora con attenzione l'evolvere dell'indagine, sperando che la vicenda porti a un maggiore rispetto per gli animali che hanno dedicato la loro vita allo sport. La ricerca di verità e giustizia da parte della famiglia Ramsey continua, con l'auspicio che il caso non resti solo un momento di indignazione temporanea, ma un catalizzatore per cambiamenti concreti.