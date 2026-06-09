Caso Stasi, le dichiarazioni sui video intimi potrebbero scagionare Andrea Sempio: l'avvocato difensore evidenzia nuovi elementi

Le nuove dichiarazioni di Alberto Stasi sul tema dei video intimi potrebbero rappresentare un'assist decisiva per la difesa di Andrea Sempio, fratello di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. L'avvocato Cataliotti evidenzia come i filmati non siano mai stati diffusi, minando la tesi dell'ossessione scatenante.

Il programma ' Quarta Repubblica ' di Mediaset ha trasmesso nella puntata dell'8 giugno un colloquio con Alberto Stasi , imputato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco.

Durante l'intervista, Stasi ha ripercorso le fasi successive al delitto, fornendo una ricostruzione dettagliata dei suoi rapporti con la famiglia Poggi e in particolare con Andrea Sempio, fratello della vittima. Stasi ha affermato di aver scoperto l'esistenza di Sempio solo dopo aver letto le 'sit' prodotte dalla procura di Vigevano, a cura della dottoressa Muscio. Ha commentato con sorpresa la conservazione per anni di uno scontrino di parcheggio, esibito successivamente come prova.

Pochi giorni dopo la morte di Chiara, la famiglia Poggi si recò a casa sua, come era consuetudine per recarsi insieme al cimitero. Marco Poggi, padre di Chiara, lo prese da parte chiedendogli se esistessero video intimi tra lui e la sorella prima che Stasi stesso fosse indagato; dopo quell'episodio i rapporti tra le famiglie si interruppero. Stasi ha inoltre dichiarato di non avere notizia che tali video siano mai circolati oltre la sfera privata.

Secondo il legale di Andrea Sempio, avvocato Cataliotti, le parole di Stasi costituirebbero un elemento eccezionale a favore del suo assistito. Cataliotti sottolinea che i video non sono, fino a prova contraria, mai stati visti da terze persone al di fuori di Chiara, e quindi non possono essere considerati all'origine di una presunta ossessione di Sempio per la sorella. L'accusa sostiene invece che la visione di quei filmati avrebbe scatenato in Sempio un'ossessione, portata a rifiuto e infine all'omicidio.

La nuova testimonianza riapre il dibattito su una delle piste investigative più discusse del caso, introducendo dubbi sulla dinamica psicologica attribuita a Sempio e sulla sua eventuale responsabilità diretta. La procura dovrà ora valutare se le dichiarazioni di Stasi, peraltro già imputato nel processo, possano fornire spunti per una revisione delle ipotesi accusatorie o confermare invece il quadro già delineato.

Il caso continua a suscitare attenzione mediatica, con numerosi programmi che dedicano approfondimenti alle testimonianze e alle contraddizioni emerse nel corso degli anni





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