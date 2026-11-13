Caso Trame: Processo a Trieste per l'omicidio del piccolo Giovanni

Il processo davanti alla Corte d'Assise di Trieste per Olena Stasiuk, accusata di aver ucciso il figlio Giovanni.Dettagli sulle dinamiche familiari e le perizie psichiatriche.

Si sta portando avanti il dibattimento presso la Corte d'Assise di Trieste per il grave delitto commesso a Muggia, in provincia di Gorizia. Olena Stasiuk, una cinquantacinquenne di origini ucraine, risponde dell'accusa di omicidio volontario pluriaggravato per la morte del figlio Giovanni Trame, allora nato nove anni. Il tragico evento ha avuto luogo il dodici novembre del duemilaventicinque, all'interno dell'abitazione di Muggia, in cui il piccolo si trovava durante un incontro di visita.

La drammatica storia familiare e legale

Le radici del conflitto risalgono al periodo immediatamente successivo alla nascita del bambino, quando Olena Stasiuk e il compagno Paolo Trame decisero di separarsi. Da quel momento prese avvio una lunga e logorante battaglia legale che si protrasse per oltre sette anni. Il nodo centrale di questo contenzioso riguardava l'affidamento del piccolo Giovanni, con entrambe le parti che cercavano di delineare gli accordi migliori per il minore.

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Durante questi anni di dispute giudiziarie, emersero evidenti segni di problemi psichiatrici da parte della madre. La donna iniziò a ricevere cure specifiche presso il Centro di Salute Mentale, ma la situazione non fu monitorata con la dovuta attenzione nelle fasi successive. Il padre del bambino, insieme al suo staff legale, ha più volte lanciato allarmi precisi riguardo ai comportamenti minacciosi e instabili manifestati dalla moglie ex.

Segnali d'allarme ignorati e incontri non protetti

I servizi sociali avevano infine stabilito che la madre potesse incontrare il bambino per un'ora alla settimana. Tuttavia, questa decisione cruciale prevedeva che gli incontri avvenissero senza la presenza di operatori o assistenti sociali a sorvegliare le dinamiche. Il padre aveva segnalato casi gravi di pericolosità, inclusa la volta in cui la donna aveva stretto le mani al collo del piccolo e confidato l'intenzione di compiere gesti estremi se le fosse stato sottratto il figlio.

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Nonostante questi segnali rossi, i controlli non furono rafforzati. Il delitto si è consumato proprio durante il primo di questi incontri solitari. Olena Stasiuk ha impugnato un coltello da cucina mentre il piccolo era nella sua abitazione, recidendo la gola a Giovanni. Il padre, Paolo Trame, attendeva fuori in strada che l'ora di visita terminasse, ignaro della tragedia che stava per compiersi.

Agenda con invocazioni e denuncia sul DNA

Durante le udienze del processo, a cui l'imputata partecipa insieme all'ex marito costituitosi parte civile, sono emersi dettagli agghiaccianti sul clima di delirio in cui viveva la donna. La Squadra Mobile della Questura di Trieste ha depositato gli atti relativi a un'agenda personale sequestrata in casa di Stasiuk. L'oggetto era interamente riempito di appunti manoscritti in lingua ucraina, tra cui descrizioni dettagliate di riti propiziatori e veri e propri riti malauguranti.

Queste pagine contenevano invocazioni di sofferenza dirette esplicitamente contro l'ex marito Paolo Trame, scritte con tinte fosche. Accanto a queste annotazioni spiccavano anche i titoli di film thriller, a testimonianza di un contesto mentale frammentato. Un particolare inquietante emerso dagli accertamenti degli investigatori riguarda il giorno stesso del delitto.

Poche ore prima di uccidere il figlio, la donna si era recata autonomamente al Commissariato di Muggia. Lì aveva depositato una denuncia con la quale pretendeva che venisse effettuata una verifica sul DNA. L'obiettivo dichiarato era accertare se Paolo Trame fosse realmente il padre biologico del bambino, aggiungendo un ulteriore strato di complessità psicologica al caso.

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Le perizie psichiatriche e le prossime udienze

La sera del dodici novembre, dopo aver commesso il crimine, la stessa imputata aveva chiamato il numero unico di emergenza alle ventuno e venticinque. In quel frangente, Olena Stasiuk pronunciò poche parole prima di interrompere la comunicazione, limitandosi a dire semplicemente di mandare i soccorsi. La difesa ha chiesto di acquisire integralmente l'audio di quella telefonata per analizzare la voce e le condizioni della donna in quei momenti drammatici.

Dal punto di vista medico legale e psichiatrico, alla cinquantacinquenne è già stato riconosciuto un vizio parziale di mente. Tale valutazione deriva da un grave disturbo della personalità di tipo paranoide, con spiccati tratti borderline. Questi elementi la rendono semininferma, ma comunque giudicabile per i suoi atti di violenza.

Di fronte alle agende piene di maledizioni e ai tentativi di giustificare la follia di quei gesti, il padre del bambino ha commentato con estremo dolore e freddezza in aula. Egli ha ribadito che quelle frasi scritte non cancellano e non giustificano minimamente la brutalità di ciò che la donna ha fatto. Paolo Trame ha sottolineato la convinzione che i segnali d'allarme lanciati negli anni siano stati tragicamente sottovalutati.

Il processo davanti alla Corte d'Assise di Trieste prosegue ora con l'ascolto dei restanti testi del pubblico ministero. Si sta procedendo con la discussione delle perizie tecniche emerse durante l'istruttoria. La prossima udienza è già stata fissata per la metà di gennaio, momento in cui si spera di fare ulteriore luce sulle dinamiche che hanno portato a questo terribile infanticidio.