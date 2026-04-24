Caso Tuzi: Nuove Indagini Suggeriscono un Possibile Omicidio

La famiglia del brigadiere Santino Tuzi presenta nuove prove che mettono in dubbio la tesi del suicidio, sostenendo che la morte potrebbe essere stata causata da un omicidio. Un consulente balistico ha analizzato la pistola e riscontrato elementi sospetti.

La famiglia del brigadiere Santino Tuzi , deceduto nel 2008, continua a contestare la conclusione ufficiale di suicidio e presenta nuove evidenze che suggeriscono un possibile omicidio.

Il consulente balistico Dario Sangermano, incaricato dalla famiglia, ha analizzato fotografie e un video della pistola rinvenuta nell'auto del carabiniere, riscontrando elementi che, secondo lui, sono più compatibili con una dinamica omicidale che suicidaria. Maria Tuzi, figlia del brigadiere, ha spiegato che l'obiettivo dell'indagine non era tanto dimostrare un omicidio, quanto valutare se gli elementi fossero coerenti con entrambe le ipotesi. L'analisi della traiettoria del proiettile, in particolare, ha portato Sangermano a ritenere più plausibile una dinamica omicidale.

La famiglia Tuzi ha sempre espresso forti dubbi sulla tesi del suicidio, sottolineando l'assenza di motivi plausibili per un gesto così estremo. Il brigadiere era diventato nonno da poco tempo e aveva un legame molto forte con il nipote, un sentimento ritenuto più potente di qualsiasi problema personale.

La Procura di Cassino ha condotto due indagini sulla morte di Tuzi, parallelamente al caso di Serena Mollicone, la giovane donna scomparsa nel 2001 e di cui Tuzi affermò di aver visto entrare in caserma il giorno della sua scomparsa. La prima indagine risale al 2014, con richiesta di riesumazione del cadavere, negata dall'allora procuratore Mario Mercone, che si espresse con certezza sulla natura suicidaria del decesso.

Nel 2016, a seguito degli appelli della figlia, venne riaperto un fascicolo d'indagine, ma nel 2019 la Procura archiviò nuovamente il caso come suicidio. Le motivazioni principali si basano su testimonianze di residenti nella zona della diga di Sant'Eleuterio, che avrebbero visto Tuzi transitare da solo con la sua auto, e su dichiarazioni di colleghi che lo incrociarono senza riuscire a fermarlo.

Gli investigatori del RIS riscontrarono tracce di polvere da sparo sulle mani di Tuzi, confermando che aveva impugnato l'arma, e la posizione della pistola fu giudicata compatibile con la scena di un suicidio. Tuttavia, rimane un elemento significativo: la drammatica telefonata con un'amica, interrotta bruscamente da un silenzio che preannunciava il tragico epilogo.

La famiglia Tuzi, sostenuta dalle nuove analisi balistiche, spera che la verità sulla morte del brigadiere possa finalmente emergere, scagionando il suo nome da ogni sospetto e facendo luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero. La riapertura delle indagini sul caso Mollicone ha indirettamente riacceso i riflettori sulla morte di Tuzi, alimentando il sospetto che le due vicende possano essere collegate.

La famiglia Tuzi non esclude che il brigadiere possa aver scoperto qualcosa di compromettente riguardo al caso Mollicone, diventando così un ostacolo per qualcuno che voleva insabbiare la verità. Questa ipotesi, se confermata, potrebbe portare a una svolta nelle indagini e a una nuova luce sulla morte del brigadiere.

La determinazione della famiglia Tuzi nel cercare la verità è inestinguibile e si alimenta sulla convinzione che il brigadiere non si sarebbe mai tolto la vita, soprattutto in un momento così felice della sua vita personale. La speranza è che le nuove evidenze presentate dal consulente balistico possano convincere le autorità competenti a riaprire il caso e a condurre indagini più approfondite, al fine di accertare la verità e fare giustizia per Santino Tuzi





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