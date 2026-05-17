Casper Ruud: “ è un giocatore incredibile” - Norvegese travolge l’orgoglio italiano

Il norvegese Casper Ruud ha lasciato speechless il pubblico italiano, esibendo un commento affettuoso al campione azzurro Jannik Sinner, 50 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta. Ruud ha poi spiegato come giochi del tennis li diversamente dal calcio.

del Foro Italico: ‚Lui è un giocatore incredibile‚. Ma il norvegese Casper Ruud , durante la cerimonia conclusiva degli Internazionali ha riservato una stoccata affilata al pubblico in visibilio per il campione azzurro che ha riconquistato il trofeo di casa 50 anni dopo Adriano Panatta: ‚Bravo Jannik, e bravi tutti voi italiani: è incredibile il lavoro e i risultati che state ottenendo.

Nel calcio le cose per voi vanno in maniera un po’ diversa‚. E così in un attimo il focus si è spostato dalla terra rossa al prato verde su cui gli scandinavi hanno schiacciato la Nazionale azzurra, chiudendole ancora le porte dei campionati mondiali e affondando un colpo sanguinoso all’orgoglio italico. Sul campo centrale di Roma, però, Ruud ha avuto gioco facile. Jannik ha accolto la battuta ridendo e anche il pubblico l’ha presa in modo sportivo.

In fondo, è stato il degno epilogo dell’imbarazzante balletto di date che ha visto il calcio cercare un incastro per il derby di Roma – e di conseguenza le altre sfide Champions – senza intralmiere l’evento clou della giornata: la finale di tennis, appunto, che ha incoronato Sinner come re degli Internazionali d’Italia





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